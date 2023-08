Máximo Noriega no está vinculado al proceso penal relacionado con el caso de Nicolás Petro: Fiscalía

Máximo Noriega fue uno de los mencionados durante la audiencia de imputación de cargos de Nicolás Petro y Day Vásquez. Como parte del material probatorio revelado, el fiscal Mario Burgos mostró ante el juez una llamada entre la actual esposa del hijo del presidente y el líder político.

La polémica llamada entre Day Vásquez y Máximo Noriega

En dicha conversación, Day hablaba sobre los dineros que había recibido Nicolás en ese entonces. “Aquí él está robando, yo estoy robando y todos estamos robando, por si él me quiere acusar a mí de ladrona. Si no, que me ponga una denuncia (…) lo primero que le van a preguntar es: ¿de dónde salió la plata?”.

Noriega trataba de mediar pidiéndole a la mujer que le devolviera una suma de dinero a Nicolás Petro; sin embargo, ella se negaba a hacerlo argumentando que él estaba con su actual pareja, Laura Ojeda. “Se la voy a devolver cuando venga de viaje porque ni crea que se va a gastar la plata con otra”, decía.

Aunque su nombre fue relacionado por el caso que involucró a un miembro de la familia presidencial, el excandidato a la Gobernación solicitó a la Fiscalía una aclaración respecto a si estaba vinculado formalmente a las investigaciones hacia Petro Burgos, en las que habría más de 26 figuras políticas implicadas, entre ellas ministros y hasta la primera dama, Verónica Alcocer. La respuesta de la entidad fue:

“No aparecen registros de vinculación a procesos penales relacionados con los presuntos delitos que se le endilgan a Nicolás Petro Burgos”.

Colombia Humana revocó el aval de Noriega a la Gobernación de Atlántico

Luego de que fue divulgada la conversación, a Noriega le fue revocado el aval de la Colombia Humana para la Gobernación de Atlántico. Como consecuencia de esta decisión, la Registraduría Nacional del Estado Civil no permitió el registro en su plataforma, pues el aval no tenía validez y habría sido anulado en horas de la tarde de este 29 de julio.

Pero aunque la Gobernación del departamento se le escapó a Noriega, su esposa, Claudia Verónica Patiño, será candidata al mismo cargo por Fuerza Ciudadana.