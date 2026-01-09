Mujer sobrevivió por segunda vez a un intento de feminicidio a manos de su expareja, un cantante de Bucaramanga

Natalia Alexandra Pérez, de 40 años, habría sido víctima de un segundo intento de feminicidio a manos de su expareja sentimental en menos de un año.

La mujer fue abordada por el hombre, quien tendría varios antecedentes legales por agresión, violencia doméstica y también por no responder con alimentos para sus hijos.

Las autoridades señalan que han tratado de brindarle protección a la víctima, pero ella cae nuevamente en los engaños del hombre, que sería un reconocido cantante de la ciudad.

La mujer sobrevivió al nuevo ataque luego de que el hombre la citara en Lagos de Floridablanca. Después de una conversación en la que le dijo que tenía problemas emocionales, le pidió que lo acompañara a Bucaramanga, ella accedió y fueron en su motocicleta, se detuvo en un parque y allí la atacó.

Natalia Pérez fue atacada por segunda vez a manos de su expareja en Bucaramanga

A pesar de ser atacada con arma blanca en varias oportunidades, la víctima logró desplazarse por sus medios hasta un centro asistencial en donde recibió atención médica.

El hombre agredió a la víctima con un arma cortopunzante, ocasionándole cinco heridas en el tórax y el cuello.

Jenny Triana, jefe de la Patrulla Púrpura de Bucaramanga, confirmó que la propia víctima se comunicó con la Policía:

“Se da a conocer ya que la ciudadana al ingresar a la Clínica Chicamocha llama de manera inmediata a la Patrulla Púrpura”.

Sobre las 12:00 de la noche del mismo día se da de alta ya que las lesiones que presentan son superficiales.

¿Quién es el cantante que atacó con cuchillo a Natalia Pérez?

Este es el segundo ataque que sufre la misma mujer por parte de este hombre, quien sería un reconocido cantante del área metropolitana, identificado con el apellido: Naranjo.

“Esperamos que los entes encargados realmente le pongan el ojo a esta noticia y que actúen de manera inmediata para que esta mujer y toda su familia se sienta segura”, dijo Claudia Ramírez, secretaria de la Mujer en Floridablanca.

El presunto agresor tiene anotaciones judiciales por violencia doméstica y denuncias por alimentos. Es buscado por las autoridades.