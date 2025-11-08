CANAL RCN
El mensaje de la Presidencia de la República por la muerte de Miguel Uribe Turbay

Desde la Presidencia expresaron las más sinceras condolencias y solidaridad con la familia del precandidato presidencial.

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
07:31 a. m.
La Presidencia de la República compartió un mensaje a través de su cuenta oficial de X pronunciándose por la muerte de Miguel Uribe Turbay.

Miguel Uribe Turbay falleció a sus 39 años

En el mensaje, expresaron sus condolencias con la familia y los allegados al precandidato presidencial por este difícil momento que atraviesan.

Miguel Uribe Turbay, de 39 años, falleció luego de luchar dos meses por su vida en la Fundación Santa Fe. El líder político fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio en un parque de Modelia durante un mitin político.

Uribe Turbay se encontraba brindando un discurso sobre la seguridad en el país y el uso de armas cuando fue baleado por un menor de 14 años.

Desde entonces, se ha iniciado toda una gestión investigativa para dar con el paradero de los autores intelectuales e implicados en este atroz magnicidio.

Los implicados en el atentado contra Miguel Uribe

La justicia centra ahora sus esfuerzos en los seis procesados vinculados al atentado. Entre los capturados figuran Elder José Arteaga, alias el Costeño, presunto coordinador del ataque; Katerine Martínez, alias Gabriela, señalada de suministrar el arma; William González Cruz, alias el Viejo o el Hermano; Carlos Eduardo Mora, conductor del vehículo que transportó el arma; Christian González Ardila, quien debía evacuar al sicario en moto; y un menor de 15 años que habría efectuado los disparos.

El caso, que ha conmocionado al país, ha acelerado los procesos judiciales y reavivado la preocupación por el aumento de la violencia política en Colombia.

 

