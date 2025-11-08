Magnicidio de Miguel Uribe debe ser “imprescriptible”: exigió su abogado, Víctor Mosquera

A través de un comunicado, Víctor Mosquera, abogado de Miguel Uribe condenó el atroz crimen del senador y aseguró que no descansará hasta que quienes estuvieron detrás del magnicidio, que revive la violencia en Colombia, reciban todo el peso de la ley.

La defensa del senador exigió a las autoridades nacionales e internacionales seguir con las investigaciones para dar con los autores materiales y determinadores de este doloroso caso.

Una de las principales peticiones de Mosquera es que el magnicidio de Miguel Uribe no prescriba en el tiempo. El senador buscaba que los crímenes de los uniformados no quedaran en la impunidad.

Víctor Mosquera exige que el magnicidio de Miguel Uribe sea imprescriptible

El abogado de la familia Uribe Turbay condenó el crimen atroz y acto terrorista del que fue víctima el precandidato presidencial. Frente a estos hechos y en las circunstancias en las que ocurrieron, pidió a la justicia:

El crimen (…) por su naturaleza debe ser imprescriptible. Exigimos a las autoridades nacionales e internacionales que continúen adelantando investigaciones exhaustivas y judicializaciones oportunas.

“No descansaremos hasta que los autores materiales, determinadores, instigadores al odio y encubridores, así como quienes por acción u omisión desatendieron sus solicitudes de la protección dejándolo en estado de indefensión enfrente en todo el peso de la ley y la justicia”.

Cronología del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El sábado 7 de junio sobre las 4:30 de la tarde, Miguel Uribe el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, donde en medio de un evento de campaña un menor de 15 años le disparó en seis oportunidades.

Estas balas le causaron tres heridas de gravedad, dos de ellas a ala altura de la cabeza.

El precandidato a la presidencia llegó con signos vitales a la Clínica Medicentro, muy cerca al sitio donde fue atacado, donde lograron estabilizarlo y tres horas después fue trasladado a la Fundación Santa Fe de Bogotá.

El senador fue ingresado bajo estrictos protocolos de seguridad y movilidad, donde llegó para ser intervenido quirúrgicamente por un equipo especializado.

Después de dos meses y cuatro días de múltiples cirugías y dos crisis agudas que lo dejaron en extrema gravedad, sus médicos confirmaron su deceso a la 1:56 de la madrugada del 11 de agosto.