Niño fue cruelmente asesinado por encapuchados mientras se bañaba en su casa en Antioquia

En Antioquia se presentó un hecho lamentable en el municipio de Nariño, donde un menor de 13 años fue asesinado a bala por integrantes del Clan del Oriente.

Esta organización criminal está al mando de alias Camilo, un peligroso delincuente que actualmente se encuentra privado de la libertad.

Las autoridades señalaron que al menos tres encapuchados, miembros del Clan del Oriente, llegaron hasta la vereda Balsora, en el municipio de Nariño, entraron a la vivienda, preguntaron por una persona y al escuchar un ruido en el baño, simplemente dispararon sin mediar palabra. La víctima es un niño de 13 años.

El Clan del Oriente asesinó a un niño en su casa

En las últimas horas fue identificado el menor de 13 años que, al parecer, fue asesinado por tres encapuchados que, según las autoridades, pertenecen al Clan del Oriente, así lo indicó el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia:

Percibieron que una persona se estaba bañando, estaba en un baño, abrieron fuego y cuando ya verificaron, era un niño de 13 años.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón, confirmó: “Sabemos que la comunidad es bastante consciente, conoce muy bien quiénes son los implicados y esperamos que muy rápidamente nos entreguen esa información.

Ofrece millonaria recompensa por asesinos de un niño en Nariño, Antioquia

$500 millones de recompensa ofrece la Gobernación de Antioquia a quien dé información que permita la captura de los responsables.

El comandante de la Policía de Antioquia aseguró que uno de los presuntos responsables ya está identificado y que el hecho estaría relacionado con el control del tráfico de estupefacientes.