Niño de 9 años murió al ingerir una bolsa de pastillas de colores en Medellín: ¿Cómo llegaron a él?

Al día siguiente de haber consumido las pastillas, el menor comenzó a presentar síntomas de intoxicación, minutos después falleció.

diciembre 02 de 2025
07:18 a. m.
En las últimas horas se conoció el doloroso fallecimiento de un niño de 9 años, en extrañas circunstancias. De acuerdo con la información entregada por su familia, el menor le dijo a su padre que se había tomado unas pastillas que había conseguido en una calle de la Comuna 3 de Medellín.

Los hechos habrían ocurrido mientras el niño jugaba en las calles del barrio Jardín de Manrique, en Medellín, donde encontró unas pastillas de colores que consumió, al parecer, por curiosidad.

El cuerpo del niño permanece en Medicina Legal a la espera de los resultados de la necropsia para saber qué tipo de sustancia le pudo haber causado la muerte.

¿Cómo llegaron las pastillas de colores al niño que falleció en Medellín?

Las versiones de la familia señalan que el menor estaba jugando en una calle del barrio Jardín; al parecer, encontró unas pastillas en una bolsa y se las tomó, cuando llegó a su casa le contó al papá lo que había conseguido.

Tras la muerte del niño, tratan de establecer cómo llegaron las pastillas a sus manos y que lo llevó a consumirlas.

El cuerpo del niño permanece en Medicina Legal, donde se adelantan las investigaciones para establecer la causa de muerte.

Los síntomas que presentó el niño tras consumir pastillas de colores

Jhon Escudero, padrino del niño, entregó detalles de los síntomas que presentó poco antes confirmarse su deceso:

Ese día empezó a sentir malestar, me cuenta Víctor, el papá, que él se acostó bien, pero ya el sábado empezó con síntomas como intoxicación, ya maluco, y tipo 4:00 de la tarde se descompensó el niño.

El estudiante de cuarto grado de primaria, al parecer, habría encontrado las pastillas rosadas abandonadas en la calle. Aunque fue trasladado al Hospital Consejo de Medellín, falleció.

Y el niño era cariñoso, tierno, le encantaba la Navidad, le encantaba la Navidad y esperaba estas fechas para poder disfrutar en familia.

