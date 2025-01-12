Más de 20 padres e hijos fueron estafados con un supuesto viaje escolar: esta es la denuncia

En Mesitas de El Colegio, Cundinamarca, un grupo de 21 estudiantes de quinto de primaria de la Escuela Francisco Julián Olaya y sus familias enfrentan estafa directa.

Tras meses de ahorro, ilusión y organización, habían contratado una agencia para realizar un viaje escolar a Villavicencio, específicamente al parque turístico Tiuma.

El plan, que debía concretarse en la madrugada, terminó convirtiéndose en un momento de frustración y angustia cuando la empresa contratada nunca llegó a recogerlos.

Padres e hijos fueron estafados con viaje escolar en Mesitas de El Colegio

El viaje representaba la actividad de despedida del año para los estudiantes del grado 501. Las familias afirman que aportaron en total 8 millones de pesos a la agencia de viajes presuntamente operada por César Javier Celis Sánchez, quien, según los afectados, tampoco respondió llamadas ni mensajes en el momento crucial.

La madrugada pactada para la salida se convirtió en el instante en que se evidenció lo ocurrido. Ni el vehículo contratado ni ningún representante de la empresa de turismo llegó al sitio acordado.

Padres, docentes y los niños permanecieron esperando sin recibir una sola notificación por parte del operador.

La situación llevó a los afectados a reunirse y exponer públicamente su caso.

¿Qué dicen los padres estafados con falsa agencia de turismo en Mesitas de El Colegio?

Rodrigo Moreno, padre afectado, relató:

Buenos días, mi nombre es Rodrigo Moreno, soy uno de los afectados. Estamos aquí con las familias que fuimos afectadas por la estafa del señor César Javier Celis Sánchez de Mesitas de El Colegio y la empresa que tiene de turismo, que nos vinimos a enterar que ha robado y estafado a otras personas. Han sido 63 afectados y hasta el momento nadie lo ha denunciado. En este momento vamos a instaurar la denuncia ante la comisaría de familia, la personería y la fiscalía.

Otra madre, también perjudicada, describió la expectativa que tenían los menores y el esfuerzo económico de los hogares:

El señor nos prometió un viaje al parque Tiuma, los cuales tuvimos 66 familias ahorrando para el viaje y nos quedó mal, no da la cara, se le ha llamado y él ni por enterado. Fueron los sueños de nuestros hijos.

El director del grado, José Alarcón, confirmó que el contrato se realizó con el operador señalado:

Contratamos un viaje con el señor de Turismo Mesitas, estuvimos todo el año ahorrando para que los niños se fueran de despedida y el señor nos dejó tirados. Nos estafó.

La comunidad educativa asegura que no solo sufrieron una pérdida económica, sino que debieron enfrentar el impacto emocional que supuso explicarles a los menores por qué el viaje, por el que esperaron durante todo el año, nunca ocurrió.

Las familias insisten en que se tomen medidas para evitar que más personas sigan siendo afectadas.

Ahora preparan las denuncias formales ante distintas entidades del municipio, con el objetivo de que se investigue la conducta del operador y se determinen responsabilidades.