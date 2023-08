María Fernanda Cabal, Piedad Córdoba y Julián Gallo: los congresistas a los que la UNP les paga la gasolina

Toda una revolución ha generado el proyecto de ley que busca reducirle el salario a los congresistas que surtió su trámite de Senado en la plenaria del 22 de agosto y ahora comenzará a ser discutido en la Cámara de Representantes para que pueda convertirse en una realidad.

En medio de la discusión de ese proyecto, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, dio a conocer una denuncia sobre lo que él catalogó “los privilegios de la clase dirigente anacrónicos e injustos”.

En los pasillos del Congreso comenzaron a sonar rumores de la posibilidad de que algunos congresistas estaban recibiendo beneficios como viáticos relacionados con la gasolina y el pago de peajes para sus esquemas de seguridad, gastos que deben ser asumidos por los senadores y representantes a la Cámara de sus sueldos que superan los $43 millones.

En el caso particular de Senado, este tipo de comentarios generaron que el senador Uribe diera a conocer los nombres de quienes tendrían ese privilegio.

¿Quiénes son los senadores beneficiados?

Según Uribe, son todos los senadores del Partido Comunes como Julián Gallo, Imelda Daza Cotes, Pablo Catatumbo, Omar de Jesús Restrepo, Sandra Ramírez.

Y también senadores que hacen parte de la colectividad de Gobierno como Aida Avella, Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Gloria Flórez, Jahel Quiroga, Humberto de la Calle, Aída Quilcué y Robert Daza.

Noticias RCN.com consultó con el senador del Centro Democrático, quien explicó que el debate de fondo es determinar por qué o en cuáles condiciones los senadores reciben ese privilegio por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“No he cuestionado los esquemas de protección y seguridad, ellos se desviaron, pero la pregunta es por qué ellos teniendo esquemas y ese sueldo de senadores, por qué no asumen los mismos gastos que asumen todos. Si la respuesta es que los esquemas son más grandes, entonces a partir de qué esquema lo asume la UNP y qué esquema lo pagan los congresistas”, explicó Uribe.

El senador reiteró que su pronunciamiento generó molestia debido a que esa bancada de congresistas han sido los que han liderado los discursos de igualdad.

“La incoherencia quedó evidenciada cuando teniendo la posibilidad de haber renunciado a ese pago de gasolina no lo hicieron, que en público dicen atacar, pero que en privado agradecen o les gusta. En esos casos particulares reciben el pago de la gasolina, viáticos, pagos de peajes”, explicó Uribe.

Uribe hizo énfasis en la importancia de determinar bajo qué tipo de lineamientos se les estarían entregando ese tipo de beneficios a los congresistas.

¿Cómo funcionaría la entrega de esos viáticos?

En la denuncia también se vio involucrado el senador de Alianza Verde, Jota Pe Hernández, quien está a la espera de recibir más información por parte de la UNP, pero aseguró a Noticias RCN.com que son diferentes beneficios los que tendrían esos congresistas.

“Tienen un esquema de protección especial que trae esos beneficios y es el pago de la gasolina, los peajes e incluso un tema de viáticos a los de su esquema. La UNP, que es del Estado, plata de los colombianos, pagan la gasolina que gaste el congresista y los peajes que gaste", afirmó Hernández.

Y reiteró el senador: "Es un chip que le dan a la camioneta para peajes y un chip para gasolina, mediante con ese chip pagan. Se ven beneficiados en su bolsillo, porque no tiene que sacar un solo peso. A ellos les queda completamente libre porque no tienen que pagar”.

El senador de Alianza Verde reiteró que es necesario que sean explicados este tipo de pagos y condescendencias.

"Que es necesario explicar este tipo de beneficios, esto teniendo en cuenta que los congresistas deben asumir ese tipo de valores en sus gastos de representación. El esquema de protección, el conductor, es pago por la UNP y la camioneta blindada, ya lo que son gasolina y peajes no le corresponde ni a la UNP ni a la administración de Senado”, afirmó Hernández.

La mayoría de los senadores se pronunciaron en el mismo debate, asegurando que sus esquemas de seguridad son legalmente aceptados. El senador de La Calle hizo énfasis en que a él lo acoge una ley de expresidentes y exvicepresidentes.

La UNP explica la entrega de gasolina

En medio de un debate de control que se estaba desarrollando en la Comisión Segunda Cámara de Representantes este 23 de agosto, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, explicó cómo funcionaba la entrega de ese combustible por parte del Gobierno.

Rodríguez confirmó que actualmente a congresistas sí se les entrega combustible. La mayoría están justificados, por ejemplo, los que pertenecen a las curules pactadas en el acuerdo de paz, como las del partido Comunes y las Citrep.

“Indudablemente, hay un listado de parlamentarios a los que la UNP les ha venido entregando combustible. Aquí tengo que hacer claridad porque hay categorías con las cuales hay que dar claridades. Los parlamentarios están cobijados por un convenio entre las Cámaras de Congreso y la UNP”, explicó Rodríguez.

Y reiteró el director de la UNP: “Los firmantes del acuerdo de paz tienen derecho al combustible, han tenido esa tradición y así lo encontramos. De otro lado, los parlamentarios de las curules de paz también tienen combustible asignado. Hay algunos parlamentarios que tienen medidas cautelares, Iván Cepeda, por ejemplo, y hay otros como la Unión Patriótica, que por mandato de la CIDH hay que darles ese recurso”.

Sin embargo, la UNP aseguró que en el listado había personas que no hacían parte de esas contemplaciones.

“Esas personas pertenecen a esas categorías, pero hay algunas que son de partidos y no encuentro una razón especial", explicó Rodríguez.

Miguel Uribe recibió gasolina en el 2018

El director de la UNP dio a conocer que el senador Uribe, quien denunció la situación, también recibió gasolina en el año 2018.

“Les puedo decir que en el año 2018 una de las personas que estuvo ayer, la persona que habló del listado, el doctor Miguel Uribe, tuvo combustible, no lo tiene ahora, pero lo tuvo, eso les puedo decir. Si va a dar un listado, aquí hay personas del Centro Democrático también”, explicó Rodríguez.

Más congresistas beneficiados

Según cifras de la UNP, en el año 2022 la Unidad le entregó combustible a 50 congresistas. Finalmente, el director habló de los congresistas que actualmente tienen ese beneficio, además de los cobijados por el acuerdo de paz.

Juan Felipe Corzo Álvarez, representante del Centro Democrático.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático.

José Vicente Carreño, senador del Centro Democrático.

Ermes Evelio Pete, representante del Pacto Histórico.

Jorge Andrés Cancimance, representante del Pacto Histórico.

Alfredo Rafael Deluque, senador del partido de La U

Wilmer Yesid Guerrero, representante partido Liberal.

Marelen Castillo, representante Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Juan Loreto Gómez, representante Partido Conservador.

Clara López, senador del Pacto Histórico.

Finalmente, Rodríguez concluyó sobre el tema: “Este Gobierno no ha autorizado ni un solo derecho, esto encontramos, no he firmado ni una sola resolución a ningún parlamentario de ningún partido”.