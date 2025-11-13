CANAL RCN
Colombia

Partido Liberal interpone acción de tutela para impedir que el Nuevo Liberalismo inscriba candidatos al Congreso

Esto, hasta que esta colectividad modifique sus símbolos y emblemas, que, según el Liberalismo, generan confusión por su similitud con los del histórico partido rojo.

Foto: X @PartidoLiberal

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
10:43 a. m.
El Partido Liberal presentó en las recientes horas una acción de tutela ante el Consejo de Estado solicitando la protección de sus derechos fundamentales y la suspensión de las inscripciones del Partido Nuevo Liberalismo para las elecciones del Congreso y la Presidencia de la República.

Veedora del Partido Conservador advierte irregularidades en ampliación del plazo para inscripción presidencial
Partido Liberal interpone tutela contra Nuevo Liberalismo

La acción fue radicada por Rodrigo Llano Isaza, veedor nacional y defensor del afiliado del Partido Liberal, quien actúa como agente en defensa de los intereses de la militancia liberal.

En el documento, Llano argumenta que el CNE ha incurrido en omisiones que vulneran derechos como el debido proceso, la igualdad, la participación política y el acceso efectivo a la justicia, al no garantizar el cumplimiento de la Sentencia SU-257 de 2021 de la Corte Constitucional.

Dicha sentencia reconoció al Nuevo Liberalismo como víctima de persecución política y ordenó su restablecimiento como partido político independiente, tras el asesinato de su líder Luis Carlos Galán Sarmiento.

No obstante, el Partido Liberal sostiene que, pese a ese reconocimiento, el Nuevo Liberalismo no ha cumplido plenamente con las disposiciones legales y debe realizar ajustes en sus símbolos antes de participar en los próximos comicios.

Marta Lucía Ramírez evalúa regresar al ruedo político: dos partidos la invitan como precandidata
Partido Liberal pide que Nuevo Liberalismo no inscriba candidatos al Congreso

En la tutela, el Partido Liberal solicita al Consejo de Estado ordenar al CNE que, en un plazo máximo de 48 horas, exija al Nuevo Liberalismo abstenerse de inscribir candidatos al Congreso o a la Presidencia, hasta tanto no se adopten medidas que eviten la confusión entre ambas colectividades.

El documento enfatiza que la similitud entre los símbolos de los dos partidos afecta el derecho de los electores a la claridad y vulnera el principio de igualdad en la contienda política.

