Petro sobre su ausencia en congreso de la Andi: "Al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas"

El fiscal Francisco Barbosa estuvo presente el pasado 17 de agosto en el Congreso Empresarial Colombiano de la Andi, un evento al que también estaba invitado el presidente de la república, Gustavo Petro.

Aunque el jefe de Estado no llegó a la cita, Barbosa sí llegó para participar en una conferencia sobre la lucha anticorrupción en el país. Su discurso estuvo centrado en señalar al Gobierno y al presidente por los supuestos ataques dirigidos a él y a la Fiscalía.

Barbosa hizo referencia a las amenazas de atentado por parte del ELN, a las afirmaciones del comisionado de Paz y reprochó que el presidente no haya rectificado lo dicho por Rueda, en donde ponía en tela de juicio los informes de inteligencia sobre las supuestas amenazas.

El lenguaje del fiscal fue tal, que calificó de "apresurada, miserable y desvergonzada" la declaración del comisionado sobre las acciones del ELN. Además, el funcionario aprovechó para lanzar pullas al Gobierno con la imputación por corrupción de la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, y los recientes escándalos por la supuesta entrada de dinero irregular a la campaña del presidente.

Además, Barbosa insinuó que "hay enemigos internos que amenazan la institucionalidad", agregando que las amenazas ya no vienen de afuera, sino de los "mensajes intimidatorios desde el Ejecutivo".

Días después y luego de ser fuertemente criticado por su ausencia en este evento, al que tradicionalmente acuden todos los presidentes de la República, ministros y demás personalidades, el mandatario se pronunció.

A través de su cuenta de Twitter dijo que están intentando "confundir el que no vaya a un evento" con la presencia de "supuestas enfermedades".

Y agregó que no va a acceder a "groseras encerronas", refiriéndose al fuerte discurso de Barbosa en contra de su gestión, quien fue ovacionado de pie por los asistentes al congreso empresarial.

Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades.



No señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas.



Cuando hablamos de acuerdo nacional hablamos de franqueza. Con marrullas no pierdan tiempo conmigo https://t.co/7OhgQeEypr