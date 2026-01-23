CANAL RCN
Colombia

Nuevo Pico y Placa en Medellín 2026: así será la rotación desde el 2 de febrero

Desde el 2 de febrero inicia una nueva rotación del Pico y Placa en Medellín. Conozca los números, horarios, vías exentas y las multas que aplicarán.

Pico y Placa en Medellín
Foto: Alcaldía de Medellín

Noticias RCN

enero 23 de 2026
06:36 p. m.
A partir de este lunes 2 de febrero, Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá iniciarán una nueva rotación del Pico y Placa para carros y motocicletas, medida que regirá durante el primer semestre de 2026, hasta el 31 de julio.

La actualización busca mejorar la movilidad y reducir la congestión en los principales corredores viales del área metropolitana.

Así queda la rotación del Pico y Placa en 2026

Para el primer día de aplicación, la restricción cobija a los vehículos con placas terminadas en 1 y 7, tanto para carros particulares como para motos.

Durante la primera semana, del 2 al 6 de febrero, la autoridad aplicará sanción pedagógica (excepto taxis); desde el lunes 9, el incumplimiento tendrá multa económica e incluso inmovilización.

La rotación semanal para vehículos particulares queda distribuida así: lunes (1 y 7), martes (0 y 3), miércoles (4 y 6), jueves (5 y 9) y viernes (2 y 8). Esto aplica de lunes a viernes, en jornada continua, entre 5:00 a. m. y 8:00 p. m.

La restricción incluye camperos, motocarros y cuatrimotos (por último dígito de placa), y para motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores aplica por el primer número de la placa.

Vías exentas, sanciones y excepciones

Se mantienen vías exentas como la avenida Regional y la Autopista Sur (en jurisdicción de Medellín), Las Palmas, la vía 4.1 al Occidente, la conexión de la 33 y la calle 10 hacia la Terminal del Sur; además, los corregimientos están exentos.

Desde el 9 de febrero, la infracción tendrá un valor de $633.111, equivalente a 52,29 UVB, con posibilidad de inmovilización.

Cabe recordar que están exentos los vehículos eléctricos de cero emisiones, a gas y los híbridos registrados en el RUNT. En taxis se mantiene la rotación quincenal acordada con el gremio.

Con esta actualización, la ciudad busca ordenar la circulación y dar un periodo de adaptación antes de iniciar sanciones económicas.

