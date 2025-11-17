Plan retorno del 17 de noviembre: medidas, horarios y restricciones
Este lunes festivo, 17 de noviembre, estará vigente el pico y placa regional. Aquí le contamos todos los detalles.
Noticias RCN
11:14 a. m.
Este lunes festivo, 17 de noviembre, aplica la medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá, como parte del plan retorno del puente festivo de la Independencia de Cartagena. Además, se implementará reversible en la carrera Séptima para agilizar la movilidad.
El objetivo de esta medida es mejorar el flujo vehicular en la carrera Séptima, habilitando un único sentido de circulación (norte–sur) desde la calle 245 hasta la calle 183.
La medida estará vigente este 17 de noviembre desde las 4:30 p. m. hasta las 8:00 o 9:00 p. m., dependiendo del volumen de vehículos en el corredor.
Pico y placa regional para ingresar a Bogotá
- De 12:00 m. a 4:00 p. m.: Solo pueden ingresar vehículos particulares con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).
- De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: El ingreso será exclusivamente para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).
Antes de las 12:00 p.m. y después de las 8:00 p. m.: Todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.
Vías donde aplica el pico y placa regional
- Autopista Norte: del peaje Andes al Portal Norte (sentido norte–sur).
- Autopista Sur: desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá (sentido sur–norte).
- Avenida Centenario (calle 13): del río Bogotá a la avenida Ciudad de Cali (sentido occidente–oriente).
- Calle 80: desde el Puente de Guadua al Portal 80 (sentido occidente–oriente).
- Carrera Séptima: de la calle 245 a la calle 183 (sentido norte–sur).
- Avenida Boyacá – vía al Llano: del túnel Argelino Durán Quintero a la antigua vía al Llano (sentido sur–norte).
- Vía Suba – Cota: del río Bogotá a la calle 170 (sentido norte–sur).
- Vía a La Calera: del peaje Patios a la carrera Séptima (sentido oriente–occidente).
- Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar (sentido oriente–occidente).