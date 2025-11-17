Plan retorno del 17 de noviembre: medidas, horarios y restricciones

Este lunes festivo, 17 de noviembre, aplica la medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá, como parte del plan retorno del puente festivo de la Independencia de Cartagena. Además, se implementará reversible en la carrera Séptima para agilizar la movilidad.

El objetivo de esta medida es mejorar el flujo vehicular en la carrera Séptima, habilitando un único sentido de circulación (norte–sur) desde la calle 245 hasta la calle 183.

La medida estará vigente este 17 de noviembre desde las 4:30 p. m. hasta las 8:00 o 9:00 p. m. , dependiendo del volumen de vehículos en el corredor.

Pico y placa regional para ingresar a Bogotá

De 12:00 m. a 4:00 p. m.: Solo pueden ingresar vehículos particulares con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: El ingreso será exclusivamente para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9). Antes de las 12:00 p.m. y después de las 8:00 p. m.: Todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

Vías donde aplica el pico y placa regional