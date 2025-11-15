Festival Brilla Sueños 2025 en Bogotá: así será el evento que transformará la Navidad

Bogotá encenderá oficialmente la temporada navideña este 27 de noviembre de 2025 con el regreso del Festival Brilla, una experiencia que se ha convertido en tradición para miles de familias y que este año llega renovada bajo la temática “Sueños”.

El evento, que se realizará en Sencia, junto al estadio El Campín, promete ser un motor clave para la economía local, el turismo y el empleo cultural en la ciudad.

La edición 2025-2026, llamada Brilla Sueños, llega con nuevas propuestas sensoriales, gigantes de luz, atracciones, juegos y una pista de hielo, apostándole a ofrecer una vivencia de hasta tres horas dentro de un mundo inspirado en la imaginación y la magia de soñar.

La meta para este año es superar los 280.000 asistentes, consolidándose como uno de los festivales luminosos más importantes del país.

Un impulso económico y turístico para Bogotá

El Festival Brilla será una de las apuestas más fuertes para recibir a los 14,8 millones de turistas que, según el IDT, visitarían Bogotá para el cierre de 2025.

Se estima que al menos 80.000 asistentes llegarán desde otras ciudades y que habrá un interés creciente de visitantes internacionales, impulsado por aliados globales como Fever, plataforma líder en entretenimiento en vivo.

Además, el evento generará más de 180 empleos directos y más de 500 indirectos en áreas como logística, montaje, producción, diseño, seguridad y atención al público.

Una inyección de dinamismo para el sector cultural y de temporada que cada fin de año se convierte en uno de los motores económicos de la capital.

“Brilla es un espacio donde la familia se reencuentra, los amigos se reúnen y los recuerdos nacen”, expresó Daniel Zea, del equipo creador.

En esta edición, la oferta será más amplia y profunda que en años anteriores, con 22 espacios que van desde los sueños más cálidos de la niñez hasta escenarios más intensos, como pequeñas pesadillas simbólicas.

Preventa, beneficios y todo lo que debes saber para asistir

Los clientes de Nu tendrán una preventa exclusiva desde el 27 de octubre, con 30% de descuento y Fast Pass para evitar filas.

“Nos sentimos orgullosos de ser aliados del Festival Brilla Sueños y ofrecer beneficios que permitan vivir una Navidad llena de luz y creatividad”, afirmó Amelia Rey, directora de estrategia de Nu Colombia.

El festival funcionará entre las 6:00 p.m. y 11:00 p.m., con ingreso de mascotas y acceso gratuito para menores de dos años. Las boletas estarán disponibles en Fever y Tu Boleta.

Brilla no es solo un espectáculo, es una experiencia que conecta a la ciudad, fortalece el turismo y convierte la Navidad en un escenario lleno de luz, cultura y esperanza.