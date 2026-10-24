Primicia | Detalles inéditos de cómo cayeron 'Kevin Masacre' y 'Nail', sucesores de alias Bendito Menor

Operaciones de inteligencia satelital desarrolladas por la Dijín de la Policía Nacional con apoyo de agencias estadounidenses permitieron desarticular los planes de reorganización de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), tras la captura de sus dos principales cabecillas que pretendían retomar el control del grupo criminal.

La investigación reveló que tras la baja de alias Bendito Menor y ‘La Bebecita’, considerado el golpe más duro a esta organización, los nuevos líderes alias Kevin Masacre y alias Nail desarrollaban un sofisticado plan para rearmar y fortalecer la estructura criminal mediante el intercambio de armamento por cocaína.

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A través de satélites rastrearon a los sucesores de 'Bendito Menor'

Imágenes satelitales proporcionadas por inteligencia americana identificaron gigantescas caletas de armamento en zonas selváticas de Magdalena, según el material investigativo conocido por Noticias RCN.

Estas armas eran utilizadas para intercambiar por cocaína, que posteriormente vendían a organizaciones narcotraficantes internacionales para obtener recursos financieros destinados a la reorganización del grupo.

El seguimiento incluyó labores de agentes encubiertos durante varias semanas, quienes rastrearon bodegas donde la organización escondía las armas y la droga utilizadas en los intercambios.

Esta vigilancia, minuto a minuto, permitió a las autoridades mapear completamente la operación criminal.

Como resultado de estas investigaciones, las autoridades lograron ubicar y capturar a los dos hombres que pretendían tomar el mando de las Autodefensas Conquistadoras.

¿Quiénes son alias Kevin Masacre y alias Nail?

Alias Kevin Masacre, considerado el hombre más importante del grupo criminal tras la muerte de Bendito Menor, fue trasladado a un *búnker de alta seguridad* de la Dijín en Bogotá.

Alias Nail también fue capturado y se encuentra bajo custodia de las autoridades. La operación fue ejecutada por 24 comandos jungla de la Dijín y antinarcóticos de la Policía.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron 27 fusiles y un lanzagranadas que el grupo terrorista ya había obtenido tras la venta de un cargamento de cocaína, evidenciando que el plan de rearme ya estaba en marcha.