CANAL RCN
Colombia

Primicia | Detalles inéditos de cómo cayeron 'Kevin Masacre' y 'Nail', sucesores de alias Bendito Menor

Noticias RCN conoció en primicia cómo la Dijín con apoyo de Estados Unidos rastreó a alias Kevin Masacre y alias Nail mediante seguimientos satelitales.

Detalles inéditos de cómo cayeron 'Kevin Masacre' y 'Naim', sucesores de alias Bendito Menor
Foto: captura de video Noticias RCN.

Giovanny Suárez

octubre 24 de 2026
01:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Operaciones de inteligencia satelital desarrolladas por la Dijín de la Policía Nacional con apoyo de agencias estadounidenses permitieron desarticular los planes de reorganización de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), tras la captura de sus dos principales cabecillas que pretendían retomar el control del grupo criminal.

Cayó alias Kevin Masacre, sucesor de Bendito Menor: le incautaron municiones y granadas
RELACIONADO

Cayó alias Kevin Masacre, sucesor de Bendito Menor: le incautaron municiones y granadas

La investigación reveló que tras la baja de alias Bendito Menor y ‘La Bebecita’, considerado el golpe más duro a esta organización, los nuevos líderes alias Kevin Masacre y alias Nail desarrollaban un sofisticado plan para rearmar y fortalecer la estructura criminal mediante el intercambio de armamento por cocaína.

Incautan 27 fusiles y un lanzagranadas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Santa Marta
RELACIONADO

Incautan 27 fusiles y un lanzagranadas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Santa Marta

A través de satélites rastrearon a los sucesores de 'Bendito Menor'

Imágenes satelitales proporcionadas por inteligencia americana identificaron gigantescas caletas de armamento en zonas selváticas de Magdalena, según el material investigativo conocido por Noticias RCN.

Estas armas eran utilizadas para intercambiar por cocaína, que posteriormente vendían a organizaciones narcotraficantes internacionales para obtener recursos financieros destinados a la reorganización del grupo.

El seguimiento incluyó labores de agentes encubiertos durante varias semanas, quienes rastrearon bodegas donde la organización escondía las armas y la droga utilizadas en los intercambios.

Esta vigilancia, minuto a minuto, permitió a las autoridades mapear completamente la operación criminal.

Como resultado de estas investigaciones, las autoridades lograron ubicar y capturar a los dos hombres que pretendían tomar el mando de las Autodefensas Conquistadoras.

¿Qué cabecillas tomarían el control de las Autodefensas de la Sierra tras muerte de ‘Bendito Menor’?
RELACIONADO

¿Qué cabecillas tomarían el control de las Autodefensas de la Sierra tras muerte de ‘Bendito Menor’?

¿Quiénes son alias Kevin Masacre y alias Nail?

Alias Kevin Masacre, considerado el hombre más importante del grupo criminal tras la muerte de Bendito Menor, fue trasladado a un *búnker de alta seguridad* de la Dijín en Bogotá.

Alias Nail también fue capturado y se encuentra bajo custodia de las autoridades. La operación fue ejecutada por 24 comandos jungla de la Dijín y antinarcóticos de la Policía.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron 27 fusiles y un lanzagranadas que el grupo terrorista ya había obtenido tras la venta de un cargamento de cocaína, evidenciando que el plan de rearme ya estaba en marcha.

VIDEO | Así fue como alias Naín, el ‘influencer del crimen’, cayó en la trampa de la Policía
RELACIONADO

VIDEO | Así fue como alias Naín, el ‘influencer del crimen’, cayó en la trampa de la Policía

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Requisitos para saldar un comportamiento contrario a la convivencia con actividades pedagógicas en Bogotá

Contraloría General de la República

Contraloría detectó millonarios hallazgos fiscales en auditorías al Fomag

Abuso sexual

Aberrantes casos de abuso sexual de un profesor y un empresario contra dos menores

Otras Noticias

Artistas

Éxito total en el 'sold out' de Kris R en Bogotá: le dedicó canción en vivo a Karina García

El artista paisa ahora se prepara para llevar su show al DAVIarena de Medellín el próximo 20 de noviembre.

Empleo en Colombia

Este es el incentivo que 'Crea Empleo' entregará a microempresas por cada nueva contratación

El programa prioriza a las micro y pequeñas empresas que vinculen a jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años.

Copa BetPlay

Inesperada fecha para los cuartos de final de Copa Betplay: Dimayor confirmó la programación

Nasa

Artemis III se prepara para aterrizaje lunar: así será su viaje para realizar pruebas

OMS

OMS alertó sobre los riesgos que el calor extremo genera sobre embarazadas, bebés y niños en el mundo