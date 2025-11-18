CANAL RCN
Colombia

Procuraduría abre cinco indagaciones por bombardeos contra disidencias que dejaron 15 menores muertos

El ente de control requirió informes detallados de los operativos al ministro de Defensa y al comandante de las Fuerzas Militares.

Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
09:56 a. m.
En horas de la mañana de este martes 18 de noviembre, Noticias RCN conoció en primicia que la Procuraduría abrió cinco indagaciones sobres los operativos militares en Guaviare y otros territorios donde, lamentablemente, murieron 15 menores.

Estos operativos constituyeron bombardeos a campamentos que pertenecerían a las disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’ donde se encontraban menores de edad que habían sido víctimas de reclutamiento forzado.

La Procuraduría habría requerido al ministro de Defensa y al comandante de las Fuerzas Militares para entregar informes detallados de inteligencia.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve.

