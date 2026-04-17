Madre y sus dos hijas asesinadas a puñaladas: un hombre que dice ser víctima tenía sus celulares

Un nuevo episodio de violencia sacude al departamento del Meta. Tres mujeres de una misma familia fueron asesinadas con arma cortopunzante en el municipio de La Macarena, en un hecho que las autoridades investigan como una posible riña que terminó en triple homicidio.

Las víctimas fueron identificadas como una mujer de 67 años, su hija de 37 años y otra familiar de 27 años. Los cuerpos fueron encontrados en una vivienda del sector rural del municipio, donde al parecer convivían las tres mujeres.

Existe una persona, de sexo masculino, vinculada a la investigación que se encuentra gravemente herida en la ciudad de Bogotá.

¿Quién es el hombre vinculado a la masacre de tres mujeres en La Macarena?

Un hombre, quien resultó con lesiones de consideración, fue hallado con los tres celulares de las víctimas, lo que lo convierte en una pieza clave para esclarecer los hechos.

El hombre herido llegó a una finca cercana al lugar de los hechos solicitando ayuda.

"Llega a una finca cercana, informa que ha sido herido como en un tema de una riña, que lo agrede otra persona que presuntamente era el anterior compañero de una de las víctimas", explicó el coronel Nelson Zambrano, comandante de la Policía de Meta.

La secretaria de gobierno de Meta, Andrea Lizcano, confirmó que en horas de la tarde se realizó un consejo de seguridad para determinar las circunstancias que rodearon este lamentable suceso.

Las autoridades trabajan en establecer la identidad del presunto agresor y su relación con las víctimas.

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El extraño relato del hombre dice ser víctima de la masacre

Según el relato del hombre hospitalizado, una quinta persona habría llegado hasta el lugar y habría atacado tanto a él como a las tres mujeres.

Esta versión está siendo verificada por los investigadores, quienes adelantan diligencias judiciales para esclarecer todos los detalles del caso.

El triple homicidio se suma a la preocupante cifra de masacres registradas en Colombia durante el presente año, un fenómeno que continúa afectando principalmente a zonas rurales y municipios con presencia de grupos armados ilegales.