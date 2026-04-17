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Un yerno estaría detrás del secuestro de comerciante en Buenaventura: revelan prueba de supervivencia

Autoridades adelantan negociaciones para liberar a las víctimas, retenidas presuntamente por banda criminal ‘Los Shottas’ desde hace cinco días.

Noticias RCN

abril 17 de 2026
01:09 p. m.
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Una prueba de supervivencia difundida recientemente confirmó el secuestro de dos personas en Buenaventura, Valle del Cauca; se trata de la comerciante Rosario Caldas y Jairo Ledezma, quienes permanecen retenidos por delincuentes presuntamente vinculados a la banda criminal ‘Los Shottas’.

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El caso, que ya lleva cinco días, ha movilizado a autoridades nacionales e internacionales en busca de una pronta liberación.

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Lo que habría detrás del secuestro de comerciantes en Buenaventura

De acuerdo con la investigación de las autoridades, Rosario Caldas, conocida comerciante del sector Juan 23 en Buenaventura, habría sido secuestrada debido a vínculos de su yerno con una estructura delincuencial.

Al parecer, habría un tema de una deuda por acciones delictivas.

Sin embargo, la Policía aclaró que la mujer no tendría nada que ver con ningún con estas estructuras, pero estaría siendo víctima de esa disputa entre ellos.

En el caso de Jairo Ledezma, el segundo secuestrado, las investigaciones indican que habría sido retenido en Cali, capital del Valle del Cauca, y posteriormente trasladado a Buenaventura hacia una zona que hasta el momento permanece desconocida para las autoridades.

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Se conoció una prueba de vida de los comerciantes secuestrados

El CTI de la Fiscalía recibió formalmente la denuncia y asumió las investigaciones, tras conocerse una prueba de vida de las víctimas que confirma su secuestro

Gaula asumió el caso con CTI y Naciones Unidas están al frente de estas negociaciones donde muy pronto se dará la liberación, feliz término, de este cautelar.

Las autoridades mantienen operativos activos para localizar el paradero exacto de los secuestrados, mientras avanzan paralelamente las negociaciones con los captores.

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