VIDEO | Recuperan cinco piezas arqueológicas del Galeón San José en segunda fase de investigación

El misterio del galeón San José, hundido en 1708 frente a las costas de Cartagena, sumó un nuevo capítulo. En la segunda fase del proyecto de investigación Hacia el corazón del galeón San José, el Estado colombiano dio a conocer cinco objetos arqueológicos extraídos del contexto protegido del naufragio.

Se trata de un cañón, una taza de porcelana y tres macuquinas (monedas), además de fragmentos de porcelana y restos de sedimento asociados. Las piezas fueron recuperadas a bordo de buques de la Armada de Colombia y ahora entran en un proceso de conservación en el laboratorio de Patrimonio Cultural Sumergido del CIOH Caribe.

Los nuevos hallazgos arqueológicos del galeón San José

La primera fase del proyecto se centró en estudios no intrusivos para delimitar el área del sitio y verificar el estado de conservación del contexto arqueológico, una exploración permitió confirmar que el entorno del galeón se mantiene sin alteraciones humanas.

La segunda fase, en cambio, busca analizar directamente los objetos recolectados. El objetivo es estabilizarlos y adaptarlos al cambio del entorno marino al terrestre, para luego someterlos a estudios arqueométricos que revelen su procedencia, cronología y tecnologías de producción.

“Este hecho histórico es una muestra del fortalecimiento de las capacidades técnicas, profesionales y tecnológicas del Estado colombiano para proteger y difundir el Patrimonio Cultural Sumergido, como parte de la identidad e historia colombiana”, señaló Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Lo que revelan los objetos del galeón San José

Los investigadores esperan que el análisis de las macuquinas, la porcelana y el cañón permita responder preguntas clave sobre el comercio transoceánico de la época, las tecnologías de producción y las causas del hundimiento del galeón.

Para Alhena Caicedo Fernández, directora del ICANH, la recolección de estos objetos arqueológicos “abre la posibilidad de que la ciudadanía pueda aproximarse, a través del testimonio material, a la historia del galeón San José”.

El proyecto, que reúne al Ministerio de Defensa, el Ministerio de las Culturas, la Armada de Colombia, la DIMAR y el ICANH, se consolida como la primera investigación interdisciplinar que articula cultura y defensa en torno al patrimonio cultural sumergido.