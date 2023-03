¿Le conviene al país la reforma laboral que se está tramitando en el Congreso?

La reforma laboral es uno de esos temas que más controversia generarán en los próximos meses. En Hablando Nos Va Mejor, Noticias RCN se acercó a todos los sectores involucrados, empleados y empleadores, para conocer la perspectiva de estos frente a al proyecto que fue radicado ante el Congreso la semana pasada.

Nathaly Vélez es una colombiana que lleva más de 19 años como empleada en distintos trabajos. Aseguró que durante este tiempo no ha tenido las condiciones para laborar por amor y quedarse en un mismo cargo. Sobre la reforma laboral, esta mujer pide que no se quede en un proyecto, que se establezca un tiempo para hacerla realidad y finalmente se cumpla.

Este Noticiero también acudió a los empresarios locales, emprendedores que hoy generan trabajo a cientos de personas. Se trata de Camilo Peláez, cofundador de Home Burguers, hamburgueserías con 35 restaurantes distribuidos en Bogotá, Barranquilla y Cartagena. Producen cerca de 450 puestos de trabajo y consideran que, pese a la incertidumbre económica que hoy se vive, sienten la responsabilidad de seguir creciendo junto al país.

En una mesa se sentaron a dialogar todos los sectores, quienes estaban de acuerdo y quienes no, para escuchar las ideas contrarias y en este proceso, encontrar un acuerdo.

Los que dicen NO a la reforma laboral

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, afirma que la reforma laboral no lo convence porque no incluye a los trabajadores informales o a los colombianos sin empleo. “No nos gusta el enfoque integral que tiene, sin desconocer que hay avances. Está muy enfocada a quienes gozan de un empleo, especialmente los que están sindicalizados, pero se olvida un poco de los desempleados e informales. Uno revisa el articulado y no hay incentivos ni política clara para generar empleo a las más de 15 millones personas que no tienen trabajo o están en la economía informal. Entre más costos laborales haya y más protección a los contratos, más difícil para un empresario es generar puestos de trabajo”, explicó.

¿Qué responden los emprendedores?

Los emprendedores apoyaron esta idea diciendo que: los obstáculos a la formalización implican que las empresas no crezcan. “Es muy difícil crecer si se está en la informalidad y algunas cosas de esta reforma las vemos así, como un obstáculo al crecimiento”, señalaron.

Por su parte, la trabajadora que dialogó con este noticiero expresó su mayor preocupación frente al proyecto del Gobierno Nacional: “¿Son capaces de sostener los empleados que tienen aún con la reforma o van a haber despidos?, porque sí, vienen beneficios para los trabajadores, pero ¿las empresas pueden sostener esa reforma?”, preguntó.

Los emprendedores responden que, si al panorama mundial de inflación y costos de producción que incrementan, se les suma más costos a las empresas, esto significa ponerlas en una situación apretada. “La realidad es que ese aumento en nómina termina transmitido al cliente, puede que los empleados vean un cheque al final más alto, pero a la hora de ir a gastarlo verán que todo está más caro”.

El presidente de Fenalco apoya esta afirmación expresando que el 93% de los negocios en Colombia son MyPymes y absorber una carga laboral mayor va a generar que: o se reduzca el personal, o se ajusten turnos, o no haya un estímulo para contratar, o se traslade el costo al consumidor.

“Antes el porcentaje de informalidad superaba el 70 o 75% hoy es muy alto, pero se ha reducido al menos 20 puntos. Cuando decimos que el desempleo va a crecer lo hacemos con base en una encuesta a empresarios. Dicen que el 27% dejaría de contratar o reduciría turnos y el 4% cerraría puntos y el 25% que le trasladaría el costo al consumidor”.

Sin embargo, si bien es cierto que hay más trabajadores formales, estos son en su mayoría vinculados con contratos por prestación, que no representan estabilidad ni condiciones laborales para el empleado, según Nathaly.

Ante esto, Cabal reconoce que esta situación una realidad, pero parte de las bondades de la reforma es que busca darle estabilidad al trabajador, cosa a la que el gremio no se pone, pese a que la preocupación de los empleados es el incremento a los costos del empresario.

Tanto Fenalco como los empresarios reconocen la informalidad en el trabajo y la preocupación de los trabajadores. También saben que tienen un compromiso para brindar las herramientas y el trabajo digno para el crecimiento de los empleados. “Lo que necesitamos es que el Gobierno nos ayude a que todos hablemos el mismo idioma, que no sea apretar a quienes ya lo están haciendo, sino ayudar a formalizar a quienes no están en el área formal y eso muchas veces es flexibilizando esas normas tan rígidas a nivel laboral”.

“El mínimo no alcanza”

Nathaly señala que un mínimo no le alcanza para vivir, cuenta su situación personal como desempleada y asegura que se siente estancada.

A la conversación propuesta por Noticias RCN se sumó Heráclito Landinez, congresista que apoya el proyecto. Entre sus razones para que la reforma sea aprobada, el legislador asegura que es un cambio del que todos los colombianos se verán beneficiados. “Todos los colombianos vamos a ganar en la medida en que existe más formalidad laboral, ciudadanos con ingresos formales y acceso a créditos bancarios. Eso significa reactivar todo el ciclo económico”, expresó.

Hay falta de confianza, pero hay que comenzar a ganarla. Eso se logra cumpliendo lo que se promete en campaña.

Las preocupaciones de todos los involucrados

El presidente de Fenalco reitera su preocupación por el contexto que vive el país. “El empleo esté ligado al crecimiento económico. Entonces la preocupación nuestra es: un país que no va a crecer ni el 0,5% este año, con el 13,28% de inflación y el 13.7 de desempleo, con volatilidad del dólar, la pregunta es: ¿no será que todos estos establecimientos como panaderías, tiendas y restaurantes, con un incremento en costos laborales que tendrán por horas y dominicales, generaran más informalidad?”.

El susto de los emprendedores es que las condiciones laborales costosas afecten principalmente a las empresas informales. Y finalmente, los empleados le temen al desempleo, los despidos masivos y a la sobrecarga de funciones para suplir dichas bajas en la nómina.

El congresista que apoya el proyecto responde que: “Las empresas tienen que formalizarse y esto hará ganar a todos los colombianos. Un trabajador no debe ser visto como un gasto de la empresa, sino como un consumidor, que va a comprar y reactivar el circuito económico. Si lo vemos como un costo, esto es equivocado”.