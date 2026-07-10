CANAL RCN
Colombia

¿Reforma portuaria podría aumentar trámites y dificultar concesiones?: Alerta de la Red de Veedurías

El borrador de decreto busca modernizar el régimen de concesiones portuarias. La Red de Veedurías advirtió sobre algunas disposiciones.

¿Reforma portuaria podría aumentar trámites y dificultar concesiones? Red de Veedurías lanzó una alerta
Foto: diseñada por Magnific

Yhonay Díaz

octubre 07 de 2026
08:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La propuesta de reforma al régimen de concesiones portuarias plantea una actualización de los procedimientos que regulan el sector. El borrador del proyecto del Ministerio de Transporte que modificaría el Decreto 1079 de 2015, plantea cambios orientados a actualizar y hacer más transparente el sistema.

Gobierno da detalles sobre el futuro de los peajes, fotomultas y patios en Colombia
RELACIONADO

Gobierno da detalles sobre el futuro de los peajes, fotomultas y patios en Colombia

Como parte de la modernización destaca la creación del Registro Único de Concesiones Portuarias (RUCOP), que concentraría información sobre solicitudes, contratos, modificaciones, terminaciones y reversiones, además de permitir consultar el estado de los trámites.

También contempla digitalización, interoperabilidad de datos y mayor publicidad de los procesos.

Así cambiará el precio de los carros en Bogotá tras la nueva reforma tributaria
RELACIONADO

Así cambiará el precio de los carros en Bogotá tras la nueva reforma tributaria

La alerta de la Red de Veedurías sobre la eventual reforma portuaria

El proyecto también incorpora nuevas etapas y condiciones que podrían hacer más exigente el trámite.

Las propuestas alternativas deberán cumplir, en términos generales, los mismos requisitos de una solicitud de concesión; además, se contemplan audiencias públicas, evaluación técnica, jurídica, económica y financiera, publicación de informes y participación de terceros.

Frente a esta situación, Pablo Bustos, veedor de la Red de Veedurías alertó sobre si los cambios pudieran terminar aumentando la carga administrativa y generando nuevos riesgos para los contratos.

Para la Veeduría, el proyecto reúne distintas etapas sin establecer claramente cómo deben desarrollarse ni cómo inciden en los tiempos de decisión.

El proyecto acumula publicaciones, audiencias, requerimientos, evaluaciones técnicas, observaciones, propuestas alternativas y oportunidades de mejora, sin establecer una secuencia suficientemente clara ni determinar el efecto de cada actuación sobre los términos para decidir.

La preocupación es que una reforma para agilizar el sistema termine teniendo el efecto contrario.

De acuerdo con la Red de Veedurías “la reforma podría mantener o incluso ampliar los tiempos de tramitación”.

Reforma tributaria en Bogotá: secretaria de Hacienda explica cómo se implementará
RELACIONADO

Reforma tributaria en Bogotá: secretaria de Hacienda explica cómo se implementará

Permisos, funciones y el RUCOP que plantea la reforma portuaria

La Red de Veedurías advirtió que el proyecto no diferencia de manera suficientemente clara el seguimiento contractual de las funciones de inspección, vigilancia y control:

El uso indistinto de palabras como ‘supervisión’, ‘seguimiento’, ‘vigilancia’ y ‘control’ puede provocar que dos entidades adelanten actuaciones sobre un mismo hecho o, en sentido contrario, que ninguna intervenga oportunamente.

Otro punto de alerta son los permisos de embarcadero y las autorizaciones temporales. Aunque aparecen contemplados en el proyecto, la Red de Veedurías considera que todavía no están definidos completamente elementos como requisitos, duración, prórrogas, terminación, contraprestaciones y vigilancia.

En cuanto al Registro Único de Concesiones Portuarias (RUCOP), aunque es considerado potencialmente útil, señala que debería evitar convertirse en otra fuente de reportes superpuestos con sistemas existentes.

Su implementación (RUCOP) no debería crear un nuevo nivel de reporte superpuesto con SECOP y con los sistemas de las entidades concedentes.

El planteamiento de la Red de Veedurías es que la reforma debe avanzar hacia “menos trámites repetidos, términos claros, decisiones coordinadas y competencias inequívocamente delimitadas”.

Advierte, además, que una norma concebida para actualizar el sector podría terminar produciendo “más trámites, conflictos de competencia, reclamaciones contractuales y litigios”.

Reforma tributaria o reducción del gasto: el ajuste que estaría sobre la mesa en negociación con el FMI
RELACIONADO

Reforma tributaria o reducción del gasto: el ajuste que estaría sobre la mesa en negociación con el FMI

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Barranquilla

VIDEO | Usuario atropelló a técnico de Air-e en Barranquilla

Partido Comunes

¿Qué cambia tras la pérdida de personería jurídica del partido Comunes?

Nariño

“Mi mamá fue golpeada, ultrajada”: hija de Blanca Pardo, de 72 años, contó detalles del atroz crimen

Otras Noticias

satena

Aerolínea colombiana anuncia nueva ruta directa entre Montería y Panamá: así será su operación

La nueva ruta internacional marca la primera oferta que la aerolínea ofrece para volar fuera del país. Conozca la frecuencia de vuelos y cómo será la operación.

Hugo Rodallega

Hugo Rodallega podría salir de Santa Fe en diciembre: ya tendría destino

El equipo que quiere a Hugo Rodallega para el final de su carrera. ¿Se darán las cosas?

Redes sociales

Westcol reaccionó a la polémica de Camilo Cifuentes con curioso video

Nueva York

Nuevos cargos contra Maduro y Cilia Flores por presuntas torturas a estadounidenses

Invima

Invima alerta por falsificación de conocido bloqueador solar: este es el lote que debe revisar