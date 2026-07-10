¿Reforma portuaria podría aumentar trámites y dificultar concesiones?: Alerta de la Red de Veedurías

La propuesta de reforma al régimen de concesiones portuarias plantea una actualización de los procedimientos que regulan el sector. El borrador del proyecto del Ministerio de Transporte que modificaría el Decreto 1079 de 2015, plantea cambios orientados a actualizar y hacer más transparente el sistema.

Como parte de la modernización destaca la creación del Registro Único de Concesiones Portuarias (RUCOP), que concentraría información sobre solicitudes, contratos, modificaciones, terminaciones y reversiones, además de permitir consultar el estado de los trámites.

También contempla digitalización, interoperabilidad de datos y mayor publicidad de los procesos.

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La alerta de la Red de Veedurías sobre la eventual reforma portuaria

El proyecto también incorpora nuevas etapas y condiciones que podrían hacer más exigente el trámite.

Las propuestas alternativas deberán cumplir, en términos generales, los mismos requisitos de una solicitud de concesión; además, se contemplan audiencias públicas, evaluación técnica, jurídica, económica y financiera, publicación de informes y participación de terceros.

Frente a esta situación, Pablo Bustos, veedor de la Red de Veedurías alertó sobre si los cambios pudieran terminar aumentando la carga administrativa y generando nuevos riesgos para los contratos.

Para la Veeduría, el proyecto reúne distintas etapas sin establecer claramente cómo deben desarrollarse ni cómo inciden en los tiempos de decisión.

El proyecto acumula publicaciones, audiencias, requerimientos, evaluaciones técnicas, observaciones, propuestas alternativas y oportunidades de mejora, sin establecer una secuencia suficientemente clara ni determinar el efecto de cada actuación sobre los términos para decidir.

La preocupación es que una reforma para agilizar el sistema termine teniendo el efecto contrario.

De acuerdo con la Red de Veedurías “la reforma podría mantener o incluso ampliar los tiempos de tramitación”.

Permisos, funciones y el RUCOP que plantea la reforma portuaria

La Red de Veedurías advirtió que el proyecto no diferencia de manera suficientemente clara el seguimiento contractual de las funciones de inspección, vigilancia y control:

El uso indistinto de palabras como ‘supervisión’, ‘seguimiento’, ‘vigilancia’ y ‘control’ puede provocar que dos entidades adelanten actuaciones sobre un mismo hecho o, en sentido contrario, que ninguna intervenga oportunamente.

Otro punto de alerta son los permisos de embarcadero y las autorizaciones temporales. Aunque aparecen contemplados en el proyecto, la Red de Veedurías considera que todavía no están definidos completamente elementos como requisitos, duración, prórrogas, terminación, contraprestaciones y vigilancia.

En cuanto al Registro Único de Concesiones Portuarias (RUCOP), aunque es considerado potencialmente útil, señala que debería evitar convertirse en otra fuente de reportes superpuestos con sistemas existentes.

Su implementación (RUCOP) no debería crear un nuevo nivel de reporte superpuesto con SECOP y con los sistemas de las entidades concedentes.

El planteamiento de la Red de Veedurías es que la reforma debe avanzar hacia “menos trámites repetidos, términos claros, decisiones coordinadas y competencias inequívocamente delimitadas”.

Advierte, además, que una norma concebida para actualizar el sector podría terminar produciendo “más trámites, conflictos de competencia, reclamaciones contractuales y litigios”.