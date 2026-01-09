Se negó a dar limosna y un habitante de calle lo golpeó y mató con un palo

Un vigilante de 62 años, identificado como Sergio Alfredo Galeano, falleció tras permanecer cinco días hospitalizado luego de ser atacado con un palo, en pleno centro de Medellín.

El incidente ocurrió la mañana del 1 de enero, cuando Sergio Alfredo Galeano esperaba el transporte público para regresar a su hogar después de su turno laboral.

Según el relato de su familia, Galeano se encontraba en la avenida oriental cuando un habitante de calle se le acercó para pedirle dinero. Al negarse a entregar la limosna, el hombre habría reaccionado de manera violenta; así lo confirmó su cuñada, Yesenia Álvarez:

Se montó al bus, un indigente le pidió una moneda, él le dijo que no tenía. Cuando se iba a montar al bus, el indigente le dio con un palo en la cabeza.

La víctima logró llegar a su casa tras el ataque del indigente

A pesar de la gravedad del golpe, el vigilante logró abordar el vehículo y llegar consciente hasta su vivienda.

Una vez en casa, informó a su hijo sobre lo ocurrido, pero minutos después se desplomó y perdió los signos vitales.

De inmediato fue trasladado al hospital Pablo Tobón Uribe, donde permaneció entubado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Los médicos determinaron que Galeano sufrió un trauma craneoencefálico producto del impacto. Durante cinco días, el personal sanitario intentó estabilizar su condición, pero finalmente falleció a causa de las lesiones.

Buscan a habitante de calle que asesinó a un vigilante

Las autoridades de Medellín confirmaron que se investiga el caso como homicidio y que actualmente revisan cámaras de seguridad instaladas en el sector donde ocurrió la agresión para reconstruir los hechos y dar con el paradero del responsable.

Sin embargo, la búsqueda del agresor presenta desafíos considerables. Al tratarse de un habitante de calle en una ciudad como Medellín, las autoridades reconocen la complejidad para localizarlo.

Hasta el momento, no se ha logrado identificar ni capturar al presunto responsable del ataque que terminó con la vida de Sergio Alfredo Galeano.