Senador Alejandro Carlos Chacón denuncia que ha recibido graves amenazas de muerte

El senador liberal Alejandro Carlos Chacón publicó este martes un documento en el que reveló que ha sido víctima de amenazas de muerte enviadas a través de WhatsApp, en un intento por silenciar sus denuncias y labores de control político.

Según el comunicado de prensa emitido por su equipo, el pasado domingo 21 de septiembre, a las 7:06 de la noche, el congresista recibió un mensaje intimidatorio en su número personal.

En el texto, remitido desde un celular desconocido, se advertía que debía abstenerse de continuar con sus denuncias “a menos que quiera morirse”. Incluso, los agresores llegaron a señalar que atentarían contra su familia y hasta contra su mascota si persistía en sus acciones.

“Le aconsejo que las denuncias se las deje a los abogados…a menos de que quiera morirse. Usted cree imbécil que se va a meter con nosotros y va a salir campante. Le matamos hasta el perro que tiene en su casa cabrón antes que se meta con alguno de nosotros”, se lee en el documento.

El comunicado reveló apartes del mensaje que fue escrito desde el número 3214974806 y que no está dentro del listado de contactos del congresista.

Tras recibir la amenaza, Chacón informó de manera inmediata a la Policía Nacional y puso en conocimiento al Ministerio del Interior, con el fin de reforzar y revisar las medidas de seguridad que lo protegen.

Asimismo, anunció que este martes formalizará la denuncia ante las autoridades competentes.

“De manera verbal, de inmediato, el senador Chacón puso en conocimiento de la Policía Nacional estas amenazas y con el Ministerio del Interior está haciendo gestiones para evaluar su esquema de seguridad. Este martes será oficializado el denuncio correspondiente ante las autoridades pertinentes”.

Alejandro Carlos Chacón es reconocido en el Congreso por sus intervenciones en debates de control político y por su postura crítica frente a problemas de orden público que atraviesa el país.

Desde su curul, ha advertido en diversas ocasiones sobre la creciente ola de amenazas que enfrentan dirigentes políticos de diferentes partidos.