Tarde cívica en Barranquilla por partido de Colombia ante Bolivia: conozca los cierres viales

La Alcaldía de Barranquilla decretó este 4 de septiembre tarde cívica por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026, que jugará la Selección Colombia contra Bolivia a las 7:30 de la noche en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Las puertas del Metropolitano abrirán desde las 2:30 de la tarde y el ingreso está permitido para niños desde los 5 años en compañía de un adulto responsable.

Según el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, Barranquilla cuenta con un dispositivo de seguridad de aproximadamente 1.300 uniformados de la Policía Nacional, 820 operadores logísticos y 140 cámaras de seguridad, 40 de las cuales tienen sistemas de reconocimiento facial.

El Puesto de Mando Unificado (PMU) se instaló desde la 1:30 de la tarde y ya se encuentran instalados los tres anillos de seguridad alrededor del Metropolitano.

Barranquilla recibió más de 30.000 visitantes

La ocupación hotelera en Barranquilla alcanzó un 100%. La ciudad contempla que más de 30.000 visitantes permanezcan en la ciudad hasta este domingo 7 de septiembre. El gremio hotelero destacó que fue gracias a una estrategia de paquetes especiales.

“Recibimos con los brazos abiertos a los turistas que llegan a vivir la pasión del fútbol y que, además, aprovechan para disfrutar de toda la oferta turística de nuestra ciudad: el Gran Malecón, Puerto Mocho, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y muchos lugares más”, expresó el alcalde Char. en su cuenta de X.

Los cierres viales en Barranquilla por partido de Colombia contra Bolivia

Entre las 7:00 de la mañana y 11:59 de la noche, las siguientes vías en Barranquilla permanecerán cerradas por el evento deportivo: Av. Murillo, calle 45, entre carrera 1E y Circunvalar; Calle 46 entre carrera 1E y Circunvalar; Carrera 1 sur entre la Murillo y calle 46; Carrera 7 sur entre calles 46 y 47; Carrera 10A sur entre calles 46 y 46C, y la Carrera 12 sur entre calles 46 y 46C.

La Alcaldía de Barranquilla informó en la tarde de este jueves que los cierres viales en el sector de La Troja fueron cancelados, por lo que la carrera 44, entre calles 72 y 75, y la calle 74, entre carreras 43 y 45, se encuentran habilitadas para el flujo vehicular sin contratiempos.