CANAL RCN
Colombia

Este es el firmante de paz al que le fue asignado un vehículo de la UNP en el que estarían transportando armas

El hombre es firmante del Acuerdo de Paz y actualmente comparece ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso 01.

UNP
Foto: X - UNPColombia

Noticias RCN

enero 20 de 2026
02:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un interrogatorio en poder de la Fiscalía revela que vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) estarían siendo utilizados por disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá para el transporte de armas de fuego.

Fiscalía imputará cargos al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por caso Miguel Uribe Turbay
RELACIONADO

Fiscalía imputará cargos al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por caso Miguel Uribe Turbay

Vehículo de la UNP estaría siendo utilizado para transportar armas

El documento señala que el esquema de protección involucrado pertenecería a Gustavo Bocanegra, conocido en el ámbito guerrillero como alias Donald, quien fue comandante del Frente 21 de las Farc y actualmente es firmante del Acuerdo de Paz.

Bocanegra comparece ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso 01.

Según el interrogatorio, el vehículo asignado a Bocanegra como parte de su esquema de seguridad habría sido utilizado para trasladar material de guerra desde el Caquetá hasta el Tolima.

Esta zona es precisamente donde opera el Frente Joaquín González, perteneciente a las disidencias comandadas por alias Caracá.

La coincidencia geográfica no es casual: Bocanegra delinquió durante su etapa como guerrillero activo en la zona del Tolima, el mismo territorio donde hoy mantienen presencia estas estructuras disidentes.

Aunque públicamente se habría retirado de actividades criminales y participa en el proceso de paz ante la JEP, los señalamientos contenidos en el expediente plantean interrogantes sobre el uso que estaría recibiendo el vehículo oficial asignado para su protección.

Cabe mencionar que la Unidad Nacional de Protección es la entidad estatal encargada de brindar esquemas de seguridad a personas en situación de riesgo, incluyendo firmantes del Acuerdo de Paz.

Vehículo asignado a firmante de paz estaría siendo usado para transportar armas

Exclusivo | Disidentes de ‘Calarcá’ transportarían fusiles y guerrilleros en carros de la UNP asignados a firmantes de paz
RELACIONADO

Exclusivo | Disidentes de ‘Calarcá’ transportarían fusiles y guerrilleros en carros de la UNP asignados a firmantes de paz

La revelación de que estos recursos podrían estar siendo desviados para actividades ilícitas representa un grave cuestionamiento a los mecanismos de control y seguimiento de estos programas.

Hasta el momento, ni Gustavo Bocanegra ni la UNP se han pronunciado públicamente sobre estas acusaciones contenidas en el interrogatorio que investiga la Fiscalía. La JEP tampoco ha emitido declaraciones al respecto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

No solo el San Rafael: otros hospitales han dejado de pagar al personal salud por la deuda de las EPS

Fiscalía General de la Nación

Fiscalía indaga la muerte de la mamá de una de las menores envenenada con talio

Asesinatos en Bogotá

Video en cámara de seguridad mostraría al profesor Neill Felipe Cubides abordando un vehículo

Otras Noticias

Pensiones

A pensionados les descontarán el 12% en salud para este 2026: estos son los que entran en la lista

Este es el grupo de jubilados que tendrán descuento en su mesada.

Turismo

2025 fue el año con mayor número de viajes internacionales en la historia ¿Cuál fue el continente más visitado?

El turismo aportó 1,9 billones de dólares a la economía mundial, con un desempeño destacable de Asia, África y un país latino.

Medellín

Usuarios denuncian altos precios en hospedajes de Medellín a días de los conciertos de Bad Bunny

Enfermedades

Mapeos gastrointestinales caseros: expertos explican su funcionamiento y cuáles son sus riesgos

Independiente Santa Fe

La IA predice el resultado entre Santa Fe y Junior por Superliga en El Campín: ¿Cuál será el campeón?