Este es el firmante de paz al que le fue asignado un vehículo de la UNP en el que estarían transportando armas

Un interrogatorio en poder de la Fiscalía revela que vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) estarían siendo utilizados por disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá para el transporte de armas de fuego.

Vehículo de la UNP estaría siendo utilizado para transportar armas

El documento señala que el esquema de protección involucrado pertenecería a Gustavo Bocanegra, conocido en el ámbito guerrillero como alias Donald, quien fue comandante del Frente 21 de las Farc y actualmente es firmante del Acuerdo de Paz.

Bocanegra comparece ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso 01.

Según el interrogatorio, el vehículo asignado a Bocanegra como parte de su esquema de seguridad habría sido utilizado para trasladar material de guerra desde el Caquetá hasta el Tolima.

Esta zona es precisamente donde opera el Frente Joaquín González, perteneciente a las disidencias comandadas por alias Caracá.

La coincidencia geográfica no es casual: Bocanegra delinquió durante su etapa como guerrillero activo en la zona del Tolima, el mismo territorio donde hoy mantienen presencia estas estructuras disidentes.

Aunque públicamente se habría retirado de actividades criminales y participa en el proceso de paz ante la JEP, los señalamientos contenidos en el expediente plantean interrogantes sobre el uso que estaría recibiendo el vehículo oficial asignado para su protección.

Cabe mencionar que la Unidad Nacional de Protección es la entidad estatal encargada de brindar esquemas de seguridad a personas en situación de riesgo, incluyendo firmantes del Acuerdo de Paz.

Vehículo asignado a firmante de paz estaría siendo usado para transportar armas

La revelación de que estos recursos podrían estar siendo desviados para actividades ilícitas representa un grave cuestionamiento a los mecanismos de control y seguimiento de estos programas.

Hasta el momento, ni Gustavo Bocanegra ni la UNP se han pronunciado públicamente sobre estas acusaciones contenidas en el interrogatorio que investiga la Fiscalía. La JEP tampoco ha emitido declaraciones al respecto.