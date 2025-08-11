CANAL RCN
Colombia Video

Video de la última vez que vieron a Emiliana Castrillón antes de su extraña desaparición en un festival

La estudiante de veterinaria de 19 años estaba con un joven minutos antes de que se perdiera su rastro en Venecia, Antioquia.

Noticias RCN

noviembre 08 de 2025
08:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se cumple casi una semana de la extraña desaparición de una joven de 19 años en Venecia, Antioquia, que fue vista por última vez caminando junto a un hombre.

En las últimas horas, familiares, amigos y habitantes de este municipio del suroeste del departamento realizaron una velatón para pedir su pronto regreso.

Hasta los municipios de Fredonia, Concordia, Amagá e incluso al área metropolitana del Valle de Aburrá se ha extendido la búsqueda de esta joven estudiante de auxiliar veterinaria que fue vista por última vez hace ocho días en un festival de globos, imagen que quedó registrada en cámaras de seguridad.

Extraña desaparición de Emiliana Castillón en Venecia, Antioquia: video sería prueba clave
RELACIONADO

Extraña desaparición de Emiliana Castillón en Venecia, Antioquia: video sería prueba clave

Video de la última vez que vieron a Emiliana Castrillón

Esta fue la última vez que fue vista Emiliana Castrillón, la joven de 19 años que familiares, amigos y autoridades llevan buscando una semana en Venecia, Antioquia. Su familia clama para que regrese a su hogar:

Quiero pedir el favor, si estás viendo este video, la persona que lo tiene con la mano en el corazón, regrésenos a nuestra línea, por favor, regrésenla, con vida, bien.

Sobre la identidad del hombre que la acompañaba no se sabe nada, por eso su familia pide ayuda a la ciudadanía para que brinde información que permita esclarecer las circunstancias de la desaparición.

Emiliana, si tú lo estás viendo, tu familia te está esperando, estamos aquí con los brazos abiertos para que regreses, toda tu familia te está esperando.

Hallan sin vida al comandante de bomberos arrastrado por un río en cuando buscaba a menor desaparecida
RELACIONADO

Hallan sin vida al comandante de bomberos arrastrado por un río en cuando buscaba a menor desaparecida

Piden no descartar ninguna hipótesis en la desaparición de Emiliana Castrillón

Su familia angustiada pide a la ciudadanía que no se descarte ninguna hipótesis en este caso.

Anoche la comunidad de Venecia salió a las calles para marchar y pedir en una sola voz el regreso de la joven estudiante de auxiliar veterinaria.

Leonardo Parra, coordinador de Gestión del Riesgo de Venecia, señaló que:

En caso de cualquier tipo de novedad o reporte, seguimos con todos nuestros números de emergencias publicados en la página del municipio de Venecia. Si tiene alguna información, puede comunicarse al 3215562374.

Menor desapareció tras ser arrastrada por el fuerte caudal del río Blanco en Cundinamarca: ¿qué se sabe?
RELACIONADO

Menor desapareció tras ser arrastrada por el fuerte caudal del río Blanco en Cundinamarca: ¿qué se sabe?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corrupción

Andrés Calle seguirá preso en La Picota: Corte Suprema negó revocatoria de medida de aseguramiento

Clan del Golfo

Alias ‘Emanuel’ se entregó en Bogotá: era integrante del Clan del Golfo

Gobierno Nacional

Gobierno Nacional no firmó aval de cofinanciación para el tren de cercanías de Valle del Cauca

Otras Noticias

América Latina

"El cambio que se estaba esperando": Mhoni Vidente lanzó impresionante predicción para América Latina

Mhoni Vidente leyó sus cartas y vio varias circunstancias que causarían revuelo. ¿Cuáles son?

Luis Díaz

Harry Kane deliró con el golazo de Luis Díaz con Bayern: esto dijo del guajiro

Harry Kane no se guardó los elogios para su compañero Luis Díaz tras el tremendo golazo que hizo este sábado.

Viral

Su historia es viral: adoptó a un niño en situación de calle durante pandemia y le enseñó a trabajar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 8 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Enfermedades

Más de 220.000 menores en Bogotá aún no han recibido la vacuna contra el virus del papiloma humano