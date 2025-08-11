Video de la última vez que vieron a Emiliana Castrillón antes de su extraña desaparición en un festival

Se cumple casi una semana de la extraña desaparición de una joven de 19 años en Venecia, Antioquia, que fue vista por última vez caminando junto a un hombre.

En las últimas horas, familiares, amigos y habitantes de este municipio del suroeste del departamento realizaron una velatón para pedir su pronto regreso.

Hasta los municipios de Fredonia, Concordia, Amagá e incluso al área metropolitana del Valle de Aburrá se ha extendido la búsqueda de esta joven estudiante de auxiliar veterinaria que fue vista por última vez hace ocho días en un festival de globos, imagen que quedó registrada en cámaras de seguridad.

Video de la última vez que vieron a Emiliana Castrillón

Esta fue la última vez que fue vista Emiliana Castrillón, la joven de 19 años que familiares, amigos y autoridades llevan buscando una semana en Venecia, Antioquia. Su familia clama para que regrese a su hogar:

Quiero pedir el favor, si estás viendo este video, la persona que lo tiene con la mano en el corazón, regrésenos a nuestra línea, por favor, regrésenla, con vida, bien.

Sobre la identidad del hombre que la acompañaba no se sabe nada, por eso su familia pide ayuda a la ciudadanía para que brinde información que permita esclarecer las circunstancias de la desaparición.

Emiliana, si tú lo estás viendo, tu familia te está esperando, estamos aquí con los brazos abiertos para que regreses, toda tu familia te está esperando.

Piden no descartar ninguna hipótesis en la desaparición de Emiliana Castrillón

Su familia angustiada pide a la ciudadanía que no se descarte ninguna hipótesis en este caso.

Anoche la comunidad de Venecia salió a las calles para marchar y pedir en una sola voz el regreso de la joven estudiante de auxiliar veterinaria.

Leonardo Parra, coordinador de Gestión del Riesgo de Venecia, señaló que: