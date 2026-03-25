Video del momento exacto en el que policías evitaron que un menor de 17 años se lanzara de un puente en Bogotá

Un video captó el momento exacto en el que uniformados de la Policía evitaron una tragedia en Bogotá.

En las imágenes se observa cómo un menor de 17 años, que se encontraba al borde de un puente vehicular, fue rescatado en cuestión de segundos por los agentes.

El hecho ocurrió en el puente de la calle sexta con carrera 30, donde el menor en una posición vulnerable y, desde la parte inferior de la estructura, intentaba suicidarse, lanzándose al vacío.

Así fue el rescate de un menor que atentaba contra su vida

En medio de la tensión, en el instante preciso, los uniformados lograron sujetar y poner a salvo al menor que se encontraba en estado de vulnerabilidad.

La secuencia del video refleja no solo la urgencia del momento, sino también la coordinación entre autoridades y comunidad.

Tras el rescate, el menor que lloraba inconsolablemente fue trasladado a un centro médico, donde recibió atención por parte del personal de salud.

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Policía pide alertar sobre estas dolorosas situaciones

El video también pone sobre la mesa la importancia de la reacción ciudadana. Sin el aviso oportuno, la intervención habría sido más difícil.

Por ello, la Policía reiteró el llamado a la comunidad para reportar de inmediato cualquier situación que represente un riesgo para la vida o integridad de las personas.

Las líneas de atención, como el 123 y el 155, son los canales clave para este tipo de emergencias, en las que cada segundo puede marcar la diferencia.

En este caso, la articulación entre quienes presenciaron la escena y las autoridades permitió salvar una vida.