CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Pipatón, el rey jaguar, reaparece tras dos años de monitoreo en Barrancabermeja, Santander

Los registros de monitoreo documentaron la presencia de al menos nueve ejemplares de esta especie en peligro de extinción la región.

Noticias RCN

noviembre 23 de 2025
02:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Después de dos años de monitoreo continuo, las cámaras trampa instaladas en el Magdalena Medio santandereano captaron nuevamente a Pipatón, conocido como el rey jaguar de la región.

Más de 450 familias afectadas por desbordamiento del río Magdalena en Barrancabermeja
RELACIONADO

Más de 450 familias afectadas por desbordamiento del río Magdalena en Barrancabermeja

El felino fue registrado caminando tranquilamente por el bosque de la finca San Isidro, ubicada en la estación biológica Ipacarai, a 19 kilómetros de Barrancabermeja.

Nueve ejemplares de jaguar documentados en corredor ecológico

Las imágenes muestran a Pipatón desplazándose con naturalidad entre los cultivos de palma de aceite, evidenciando la coexistencia entre la fauna silvestre y las actividades productivas de la zona. Este avistamiento representa un logro significativo para los esfuerzos de conservación que se adelantan en el territorio.

Río Magdalena amenaza con desbordarse en Santander: 50 municipios en alerta por intensas lluvias
RELACIONADO

Río Magdalena amenaza con desbordarse en Santander: 50 municipios en alerta por intensas lluvias

La estación biológica Ipacarai se ha consolidado como un corredor ecológico vital para la conservación del jaguar en Colombia. Los registros de monitoreo han documentado la presencia de al menos nueve ejemplares de esta especie en peligro de extinción en la región del Magdalena Medio.

Jaguar enfrenta amenazas en Colombia por pérdida de hábitat

Entre los jaguares identificados destaca Jessy, conocida como la reina jaguar, quien ostenta el título de ser la más longeva de la zona. Su presencia, junto con la de Pipatón y otros ejemplares, demuestra que el área mantiene condiciones ambientales favorables para la supervivencia de estos grandes felinos.

El jaguar es el felino más grande de América y juega un papel fundamental como depredador tope en los ecosistemas tropicales. En Colombia, la especie enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat, la cacería ilegal y los conflictos con actividades humanas.

La finca San Isidro representa un modelo de conservación productiva, demostrando que es posible mantener actividades agrícolas como el cultivo de palma de aceite mientras se preservan espacios para la fauna silvestre.

Falso refugio resguardaba más de 470 animales exóticos protegidos: tenían fachada de ONG
RELACIONADO

Falso refugio resguardaba más de 470 animales exóticos protegidos: tenían fachada de ONG

Este enfoque integrado resulta crucial para la supervivencia de especies amenazadas en regiones con alta presión antrópica.

El monitoreo mediante cámaras trampa se ha convertido en una herramienta fundamental para estudiar poblaciones de fauna silvestre sin interferir en su comportamiento natural.

Esta tecnología permite a los investigadores recopilar información valiosa sobre patrones de movimiento, territorialidad y estado poblacional de especies difíciles de observar directamente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Gobierno garantiza entrega de canastas alimentarias para estudiantes durante recesos escolares

Universidad Distrital

Universidad Distrital elegirá a su nuevo rector entre divisiones e inconformidad de los estudiantes

Bogotá

Tres capturados en San Cristóbal mientras desvalijaban vehículo hurtado en patio de vivienda

Otras Noticias

Venezuela

Estados Unidos planearía lanzar panfletos sobre Caracas ofreciendo recompensa por Maduro

De acuerdo con fuentes citadas por The Washington Post, el gobierno de Trump estaría estudiando varias opciones para aumentar la presión sobre Maduro.

Real Madrid

"No es normal": Florentino Pérez se despacha contra el Barcelona por el 'caso Negreira'

El presidente del Real Madrid expuso datos, críticas y acusaciones durante la Asamblea del equipo madridista.

Estados Unidos

La llamativa oportunidad de negocio que se le abrió a Colombia tras importante decisión de EE. UU.

Invima

Fuerte advertencia del Invima por medicamento procedente de India: congelan lote por seguridad

Conciertos

Blessd emociona Bogotá con un histórico show sold out en Vive Claro