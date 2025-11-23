VIDEO | Pipatón, el rey jaguar, reaparece tras dos años de monitoreo en Barrancabermeja, Santander

Después de dos años de monitoreo continuo, las cámaras trampa instaladas en el Magdalena Medio santandereano captaron nuevamente a Pipatón, conocido como el rey jaguar de la región.

El felino fue registrado caminando tranquilamente por el bosque de la finca San Isidro, ubicada en la estación biológica Ipacarai, a 19 kilómetros de Barrancabermeja.

Nueve ejemplares de jaguar documentados en corredor ecológico

Las imágenes muestran a Pipatón desplazándose con naturalidad entre los cultivos de palma de aceite, evidenciando la coexistencia entre la fauna silvestre y las actividades productivas de la zona. Este avistamiento representa un logro significativo para los esfuerzos de conservación que se adelantan en el territorio.

La estación biológica Ipacarai se ha consolidado como un corredor ecológico vital para la conservación del jaguar en Colombia. Los registros de monitoreo han documentado la presencia de al menos nueve ejemplares de esta especie en peligro de extinción en la región del Magdalena Medio.

Jaguar enfrenta amenazas en Colombia por pérdida de hábitat

Entre los jaguares identificados destaca Jessy, conocida como la reina jaguar, quien ostenta el título de ser la más longeva de la zona. Su presencia, junto con la de Pipatón y otros ejemplares, demuestra que el área mantiene condiciones ambientales favorables para la supervivencia de estos grandes felinos.

El jaguar es el felino más grande de América y juega un papel fundamental como depredador tope en los ecosistemas tropicales. En Colombia, la especie enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat, la cacería ilegal y los conflictos con actividades humanas.

La finca San Isidro representa un modelo de conservación productiva, demostrando que es posible mantener actividades agrícolas como el cultivo de palma de aceite mientras se preservan espacios para la fauna silvestre.

Este enfoque integrado resulta crucial para la supervivencia de especies amenazadas en regiones con alta presión antrópica.

El monitoreo mediante cámaras trampa se ha convertido en una herramienta fundamental para estudiar poblaciones de fauna silvestre sin interferir en su comportamiento natural.

Esta tecnología permite a los investigadores recopilar información valiosa sobre patrones de movimiento, territorialidad y estado poblacional de especies difíciles de observar directamente.