Videos inéditos muestran lo que realmente ocurrió al interior del bar en el que estaban Jaime Esteban Moreno y sus agresores

Noticias RCN conoció en primicia videos de las cámaras de seguridad del bar Before Club, en el que se llevaba a cabo la fiesta de Halloween donde se encontraba el joven Jaime Esteban Moreno y varios estudiantes más de la Universidad de Los Andes.

Este material sería clave para entender lo que sucedió al interior del establecimiento, minutos antes de que Jaime Esteban fuera víctima de una brutal golpiza que le costó la vida.

La Fiscalía ya analiza el material para determinar qué sucedió entre el joven de 20 años y sus victimarios, quienes ya están en manos de la justicia.

¿Qué pasó en el bar Before Club la noche de Halloween?

Los registros muestran claramente la entrada de Jaime Esteban a la fiesta de Halloween que se celebraba en el Before Club. Allí se le ve caminar tranquilamente por el lugar en compañía de otros jóvenes.

En el circuito de videos también se le ve llegando junto a una pared del establecimiento. Ahí para, agacha la cabeza y saca su celular.

Jamás se observa una pelea o discusión con alguno de los involucrados en este caso que conmocionó a Bogotá.

Cárcel para Juan Carlos Suárez, uno de los presuntos asesinos

Entretanto, una juez envió a la cárcel a Juan Carlos Suárez, uno de los presuntos asesinos de Jaime Esteban.

Durante la audiencia celebrada este 12 de noviembre, la juez calificó el comportamiento de Suárez como un "hecho de crueldad atroz, de inhumanidad, saña y violencia despiadada".

Tras estudiar los argumentos de la Fiscalía, la juez decidió dictar medida de aseguramiento intramural contra este joven de 27 años, imputado por el homicidio agravado de Jaime Esteban.

El segundo implicado, identificado como Ricardo González, está a la espera de saber si también es enviado a la cárcel por este hecho.