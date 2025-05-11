Luis Díaz rompe el silencio tras doblete al PSG y lesión de Achraf Hakimi

La más reciente jornada de la Champions League dejó una montaña rusa de emociones para el delantero colombiano Luis Díaz.

En el encuentro entre el Bayern Múnich y el PSG, Díaz pasó de ser el indiscutible héroe a enfrentar una temprana expulsión, tras marcar un crucial doblete.

Mensaje de Luis Díaz en redes sociales

Este miércoles 5 de noviembre, el jugador decidió compartir sus reflexiones en redes sociales, resumiendo una noche donde se vio "lo mejor y lo peor" del fútbol.

En su mensaje, el colombiano transmitió una mezcla de tristeza y orgullo, abordando directamente el incidente.

"Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos, cualquier cosa puede pasar lo mejor y lo peor. Estaba triste por no terminar el partido con mis compañeros, pero orgulloso de su increíble esfuerzo", escribió Díaz, destacando el espíritu de lucha del equipo que logró mantener el resultado 2-1 a su favor.

El mensaje de solidaridad para Achraf Hakimi

Uno de los momentos más controvertidos del partido fue la fuerte entrada de Díaz sobre el lateral marroquí Achraf Hakimi, una acción que no solo le costó la tarjeta roja, sino que también obligó al jugador del PSG a abandonar el campo por lesión.

Con un gesto de deportividad, Díaz dedicó una línea específica a su colega, mostrando preocupación por su estado físico. La publicación incluyó el siguiente deseo: "Deseando a Hakimi un rápido regreso al campo".

En las últimas horas se conoció que Achraf Hakimi estará de baja entre 6 y 8 semanas debido a la lesión sufrida anoche, tras la entrada de Luis Díaz.