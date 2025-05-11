CANAL RCN
Deportes

Luis Díaz rompe el silencio tras doblete al PSG y lesión de Achraf Hakimi

Luis Díaz rompió el silencio en redes sociales sobre su noche de Champions League. El delantero colombiano se pronunció sobre el doblete ante el PSG y la expulsión que generó controversia.

Luis Díaz-Bayern Múnich vs. PSG

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
11:04 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La más reciente jornada de la Champions League dejó una montaña rusa de emociones para el delantero colombiano Luis Díaz.

Luis Díaz y una noche para nunca olvidar: ¡doblete frente a PSG con marca histórica!
RELACIONADO

Luis Díaz y una noche para nunca olvidar: ¡doblete frente a PSG con marca histórica!

En el encuentro entre el Bayern Múnich y el PSG, Díaz pasó de ser el indiscutible héroe a enfrentar una temprana expulsión, tras marcar un crucial doblete.

Mensaje de Luis Díaz en redes sociales

Este miércoles 5 de noviembre, el jugador decidió compartir sus reflexiones en redes sociales, resumiendo una noche donde se vio "lo mejor y lo peor" del fútbol.

En su mensaje, el colombiano transmitió una mezcla de tristeza y orgullo, abordando directamente el incidente.

¿Qué pasó en el camerino? Esto le dijeron los jugadores a Luis Díaz tras su expulsión ante el PSG
RELACIONADO

¿Qué pasó en el camerino? Esto le dijeron los jugadores a Luis Díaz tras su expulsión ante el PSG

"Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos, cualquier cosa puede pasar lo mejor y lo peor. Estaba triste por no terminar el partido con mis compañeros, pero orgulloso de su increíble esfuerzo", escribió Díaz, destacando el espíritu de lucha del equipo que logró mantener el resultado 2-1 a su favor.

El mensaje de solidaridad para Achraf Hakimi

Uno de los momentos más controvertidos del partido fue la fuerte entrada de Díaz sobre el lateral marroquí Achraf Hakimi, una acción que no solo le costó la tarjeta roja, sino que también obligó al jugador del PSG a abandonar el campo por lesión.

La contundente defensa de Harry Kane a Luis Díaz, tras polémica expulsión ante PSG
RELACIONADO

La contundente defensa de Harry Kane a Luis Díaz, tras polémica expulsión ante PSG

Con un gesto de deportividad, Díaz dedicó una línea específica a su colega, mostrando preocupación por su estado físico. La publicación incluyó el siguiente deseo: "Deseando a Hakimi un rápido regreso al campo".

En las últimas horas se conoció que Achraf Hakimi estará de baja entre 6 y 8 semanas debido a la lesión sufrida anoche, tras la entrada de Luis Díaz.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

¡Oficial! Esta será la camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Luis Díaz

¿Qué pasó en el camerino? Esto le dijeron los jugadores a Luis Díaz tras su expulsión ante el PSG

Mundial de fútbol

¡Win Sports es Mundial! El canal deportivo adquirió los derechos de la Copa del Mundo 2026

Otras Noticias

Bogotá

Caso Jaime Esteban Moreno: Fiscalía podría imputar a mujer señalada de incitar homicidio

Respecto a la mujer señalada de incitar la agresión, analistas de La Mesa Ancha hablan de la posibilidad de que sea imputada por la Fiscalía como determinadora del delito o cómplice.

Estados Unidos

Colombiano sobrevivió a ataque de EE. UU. en el Caribe: esto se sabe

El hombre, de 34 años, había sido repatriado a Colombia el pasado 18 de octubre en delicado estado de salud, luego de que el submarino en el que viajaba fuera bombardeado.

Masterchef Celebrity Colombia

¿No hubo acuerdo?: Jorge y Nicolás enfrentan opiniones en MasterChef Celebrity

Enfermedades

Estudio refuerza interés sobre las vacunas contra el Covid en niños y adolescentes

Dólar

Dólar sorprendió y cambió de tendencia este 5 de noviembre en Colombia: así se cotiza la divisa