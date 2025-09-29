CANAL RCN
Todo estaría definido: este sería el nuevo DT de James Rodríguez en León

León de México emprendió la búsqueda rápida de un nuevo entrenador y este sería el encargado de tomar las riendas.

James Rodríguez
Foto: @clubleonfc

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
07:31 a. m.
El Club León de México vive días de cambios importantes tras la sorpresiva renuncia de Eduardo Berizzo, quien decidió dar un paso al costado el pasado viernes luego de la derrota 2-0 frente a Juárez por la Liga MX. La noticia se confirmó oficialmente el sábado, cuando la institución esmeralda emitió un comunicado agradeciendo la labor del técnico argentino y anunciando que de inmediato iniciaban la búsqueda de su sucesor.

La salida de Berizzo llega en un momento complejo para el equipo, que apenas suma 12 puntos en 11 partidos y se ubica en la casilla número 11 de la tabla de posiciones, lejos de los puestos de privilegio. La directiva era consciente de la urgencia de encontrar un nuevo estratega que pueda reencauzar el rumbo y mantener vivas las aspiraciones de clasificar a la fase final del torneo.

Ignacio Ambriz, el elegido para el banquillo

Según reportes de la prensa mexicana, el club esmeralda ya habría llegado a un acuerdo con Ignacio “Nacho” Ambriz, un viejo conocido de la institución. El técnico mexicano, de 60 años, ya dirigió a León entre 2018 y 2021, etapa en la que consiguió el título del Torneo Guardianes 2020, consolidando un estilo de juego atractivo que lo convirtió en uno de los equipos más competitivos de la liga.

Ambriz también ha estado al mando de clubes históricos como Guadalajara, América, Necaxa y Querétaro, además de una breve experiencia en el Huesca de España. Su regreso genera expectativa en la afición, que confía en que pueda replicar el éxito de su primera etapa y devolver al equipo a los primeros lugares.

James Rodríguez y el reto de recuperar el nivel colectivo

Para James Rodríguez, uno de los referentes internacionales del equipo, la llegada de Ambriz representa una nueva oportunidad de consolidarse como líder y potenciar su rendimiento en la Liga MX.

El colombiano ha mostrado destellos de su talento, pero aún no logra influir de manera determinante en los resultados. Con el regreso de Ambriz, se espera que el mediocampista pueda adaptarse rápidamente a la idea de juego y convertirse en pieza clave para levantar el nivel colectivo.

El León afrontará las próximas jornadas con el reto de mejorar su efectividad ofensiva y recuperar la solidez defensiva, factores que serán determinantes para escalar posiciones y mantener vivas las opciones de clasificación.

