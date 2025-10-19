CANAL RCN
Deportes

Dayro Moreno queda fuera de la convocatoria del Once Caldas y desata la polémica en Manizales

Dayro Moreno no fue convocado por Once Caldas para el partido ante Llaneros y desató la polémica en Manizales. Versiones apuntan a presuntos actos de indisciplina.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 19 de 2025
11:30 a. m.
Once Caldas enfrentará este domingo a Llaneros a las 4:10 p.m. por la fecha 16 de la Liga BetPlay II 2025.

Sin embargo, la atención no está en lo deportivo, sino en la ausencia de su principal figura, Dayro Moreno, quien no fue convocado por el técnico Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera.

La noticia tomó por sorpresa a la hinchada, especialmente porque el delantero tolimense es el máximo goleador histórico del equipo y una de las piezas más queridas por la afición. En redes sociales, los seguidores del “blanco blanco” se preguntan qué ocurrió, pues su nombre no aparece en la lista oficial de convocados.

Rumores de indisciplina en el Once Caldas

Según información del diario La Patria de Manizales, la decisión de excluir a Dayro tendría relación con presuntos actos de indisciplina cometidos tras el partido frente a Independiente del Valle en copa Sudamericana.

“Las fuentes consultadas en Once Caldas prefirieron guardar silencio al ser cuestionadas por el tema. Sin embargo, este medio sabe que después del juego con Independiente del Valle, el goleador tolimense ha cometido varios actos contra la disciplina del club, motivo por los cuales ha perdido la titularidad”, publicó el medio.

Aunque no se ha emitido un comunicado oficial, se espera que en la rueda de prensa, posterior al juego ante Lleneros, el DT hable al respecto.

Once Caldas sin su ídolo ante Llaneros

Para el encuentro en Villavicencio, Herrera convocó a jugadores como Déinner Quiñones, Andrés Ibargüen, Michael Barrios y Robert Mejía, pero la ausencia de Dayro deja un vacío evidente en el ataque.

Los hinchas esperan una aclaración oficial del club, mientras la polémica crece en torno a uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente del Once Caldas.

