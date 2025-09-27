Nacional respiró y volvió a ganarle un superclásico a Millonarios después de ocho años

Atlético Nacional vivió una noche histórica en el estadio Atanasio Girardot al vencer 2-0 a Millonarios y poner fin a una sequía de ocho años sin poder derrotar a su máximo rival en condición de local por la Liga colombiana. El clásico, que se disputó en el marco de la fecha 13 del torneo, fue intenso desde el primer minuto, con un Millonarios que mostró protagonismo en la primera parte, pero careció de efectividad en la definición.

La apertura del marcador llegó al minuto 53, cuando William Tesillo cazó un rebote en el área y, con un zurdazo preciso, venció al arquero Diego Novoa para el 1-0. El gol desató la euforia de los cerca de 40.000 hinchas que colmaron el escenario. Apenas siete minutos después, Jorman Campuzano aumentó la ventaja desde el punto penal, liquidando el compromiso y dejando sin respuesta a un Millonarios que no encontró el camino para reaccionar.

Nacional toma impulso en la Liga

Con esta victoria, el equipo dirigido por Diego Arias llegó a 23 unidades y se ubicó en la cuarta posición de la tabla, consolidándose en la zona de clasificación a los cuadrangulares semifinales. Más allá del resultado, el triunfo significó un envión anímico importante para el plantel, que necesitaba ganar un clásico de esta magnitud para reafirmar su buen momento. En la próxima fecha, Nacional visitará a Boyacá Chicó en Tunja, con la misión de seguir sumando y mantener la presión sobre los equipos de la parte alta.

Millonarios se complica en el camino a los ocho

Por el lado de Millonarios, la derrota lo dejó en la casilla 13 con apenas 14 puntos, complicando sus aspiraciones de clasificación. El equipo de Hernán Torres deberá reaccionar rápidamente, pues en la próxima jornada recibirá a América de Cali en El Campín en un duelo clave para mantener vivas sus opciones. La falta de eficacia en ataque y los errores defensivos fueron nuevamente protagonistas de una campaña que ha estado marcada por la irregularidad.