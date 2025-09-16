CANAL RCN
Atlético Nacional ya adelanta negociaciones para reemplazar a Javier Gandolfi: ya hay nombres de candidatos

El cuadro verdolaga terminaría el vínculo contractual del DT argentino tras la más reciente derrota ante Atlético Bucaramanga.

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional y el DT Javier Gandolfi | FOTO: Atlético Nacional

septiembre 16 de 2025
07:19 a. m.
En Atlético Nacional ya habrían tomado la decisión de terminar el vínculo contractual de Javier Gandolfi como director técnico. Luego de la derrota ante Atlético Bucaramanga y las más recientes actuaciones del equipo, como la eliminación de Copa Libertadores, forzarían la salida del entrenador argentino.

Se espera que en las próximas horas se comunique este cambio a través de un comunicado oficial, pues se estarían acordando las condiciones de su salida. Sin embargo, en el equipo antioqueño ya adelantan conversaciones para definir al entrenador que llegaría en su reemplazo.

Los candidatos para ser DT de Atlético Nacional

De acuerdo a lo informado por el periodista Juan David Londoño, quien es muy cercano a Atlético Nacional, se han ofrecido muchos técnicos, pero las directivas tendrían como prioridad las hojas de vida de entrenadores extranjeros, pues son pocos los nombres de colombianos que gustan en la interna.

Adicionalmente, señaló que se estarán evaluando a los mismos nombres que se tenían en carpeta cuando se dio la llegada de Efraín Juárez, situación que descartaría nombres de entrenadores colombianos como Luis Fernando Suárez, Santiago Escobar, entre otros. Eso sí, el nombre de Juan Carlos Osorio logra destacar por su preparación.

Entre los nombres que se conocieron está el de Vicente Sánchez, técnico uruguayo quien recientemente estuvo en Cruz Azul y quien actualmente se encuentra radicado en la ciudad de Medellín. Fue ofrecido y entra en evaluación de las directivas.

Cabe recordar que las directivas de Nacional no quisieron revelar los nombres que sonaban junto a Juárez, pues afirmaron que serían los mismos perfiles que considerarían en caso de que se terminara el vínculo con este entrenador: allí estaba Gandolfi y muy seguramente esté el nuevo DT 'verdolaga'.

