Atlético Nacional comenzó a tomar decisiones: este es el primer jugador que saldría para el 2026

Atlético Nacional ha obtenido buenos resultados con Diego Arias como director técnico interino e, incluso, se encuentra disputando la posibilidad de ser cabeza de serie en los cuadrangulares finales.

Sin embargo, aunque el club 'verde' se encuentra concentrado en seguir siendo protagonista en el segundo semestre del 2025, también ha comenzado a diseñar lo que será el proyecto 2026.

En consecuencia, ya habría tomado una decisión con el futuro de un jugador que llegó al club con una opción de compra.

Joan Castro es el primer jugador que saldrá de Atlético Nacional para el 2026

El 7 de noviembre de 2025, el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, aseguró que Joan Castro saldrá de Atlético Nacional apenas se termine el préstamo.

"Nacional no hará uso de la opción de compra y dos grandes lo están buscando", señaló el comunicador en su cuenta de X.

Además, Felipe Sierra complementó que Atlético Nacional ya tiene en carpeta algunos nombres para reforzar esa banda derecha.

"El lateral pertenece a Equidad, pero ya hay varios interesados en sus servicios. Por otro lado, el 'verdolaga' analiza opciones en la posición", fueron sus palabras exactas.

¿Qué partidos le restan a Atlético Nacional en la fase de 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II 2025?

Atlético Nacional disputará la posibilidad de ser cabeza de serie ante dos rivales que, por ahora, se encuentran dentro de los ocho clasificados.

Este sábado 8 de noviembre, a las 6:20 de la tarde, recibirá a Águilas Doradas en el estadio Atanasio Girardot.

RELACIONADO Alfredo Morelos rompió el silencio y habló de frente sobre su salida de Atlético Nacional

Mientras tanto, el próximo miércoles 12 de noviembre, en la última fecha, se medirá vs. Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano.

En este momento, antes de que dispute su partido correspondiente a la fecha 19, Atlético Nacional tiene 34 puntos y se encuentra en la tercera posición de la Liga BetPlay II 2025.