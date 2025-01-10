CANAL RCN
Deportes

Barcelona vs. PSG: ¿dónde y a qué hora ver este miércoles la Champions League?

Barcelona y PSG se enfrentan en el mejor partido de la jornada de Champions. Prográmese para ver el encuentro.

Lamine Yamal
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
07:37 a. m.
La Champions League continúa entregando partidos de alto nivel y este miércoles 1 de octubre tendrá lugar uno de los compromisos más esperados de la fase de grupos. El Barcelona recibirá en el estadio Olímpico de Montjuic al París Saint-Germain, vigente campeón del torneo, en un encuentro que promete emociones de principio a fin.

Ambos equipos llegan con nóminas repletas de figuras y con la obligación de demostrar que son candidatos serios a avanzar a las instancias definitivas. Para el club azulgrana, será la oportunidad de reafirmar el trabajo de Hansi Flick al mando, mientras que los franceses buscan ratificar que siguen siendo la escuadra más poderosa de Europa tras la conquista de la edición pasada.

Un choque entre dos plantillas de primer nivel

El compromiso pondrá frente a frente a dos estilos de juego muy distintos. El Barcelona, con una mezcla de juventud y experiencia, ha apostado por un fútbol de posesión, buscando recuperar la esencia que lo hizo grande. Jugadores como Pedri, Lamine Yamal y Robert Lewandowski serán claves para sostener el ritmo del equipo culé.

Por su parte, el PSG, bajo la dirección de Luis Enrique, mantiene un plantel de élite con Dembelé como principal referente, acompañado por un grupo sólido en defensa y mediocampo que le permite soñar con repetir título. El duelo individual entre las estrellas de ambos equipos será uno de los ingredientes más atractivos para la afición mundial.

Expectativa en Colombia y en todo el mundo

El partido está programado para las 2:00 p.m. (hora colombiana) y podrá verse en directo a través de ESPN y Disney+. La expectativa es enorme, no solo en Europa, sino también en América Latina, donde el choque entre Barcelona y PSG genera gran interés por el talento y la historia que rodea a estos clubes.

El resultado de este encuentro podría marcar el rumbo del grupo, ya que se enfrentan dos de los principales aspirantes al título. Más allá del marcador, los aficionados esperan un espectáculo futbolístico a la altura de lo que representa la Champions League: el escenario donde solo los mejores se imponen.

