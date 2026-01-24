Linda Caicedo es tendencia previo a la final entre Barcelona y Real Madrid: hora y cómo ver la Supercopa

La final de la Supercopa de España femenina ya se juega fuera de la cancha y una protagonista acapara miradas antes del pitazo inicial: Linda Caicedo.

La colombiana es tendencia en redes y medios en la previa del clásico entre Barcelona Femenino y Real Madrid, un duelo con historia, hegemonía en juego y un posible primer título para las ‘merengues’.

Linda Caicedo quiere hacer historia con el Real Madrid Femenino

Este sábado, el estadio Castalia, en Castellón, será el escenario del primer trofeo oficial de la temporada.

Desde la 1:00 p.m. (hora de Colombia), Barcelona y Real Madrid escribirán un nuevo capítulo de una rivalidad que domina el panorama del fútbol femenino europeo.

Un clásico con historia y una hegemonía en juego

Para el Barcelona, será su sexta final de Supercopa y la oportunidad de extender una racha imponente: cinco títulos en cinco finales (2020, 2022, 2023, 2024 y 2025).

Las ‘azulgranas’ llegan como favoritas y con un dominio nacional que impresiona: desde 2020 han ganado 16 de los 18 títulos posibles.

El Real Madrid, en cambio, afronta su segunda final consecutiva y la tercera en su corta historia. El objetivo es levantar el primer título femenino del club. Las blancas llegan con confianza tras vencer 3-1 al Atlético de Madrid, aunque saben que el reto ante su máximo rival exige precisión y carácter.

Linda Caicedo, la carta colombiana del Real Madrid

El encuentro tendrá sello colombiano gracias a Linda Caicedo, quien apunta a la titularidad y busca su primer título de Supercopa con el Real Madrid.

En la previa, el técnico del Barcelona, Pere Romeu, elogió a la atacante de 20 años: “Real Madrid ha cambiado cosas, a nivel de juego Linda Caicedo se posiciona muy bien entre líneas… es una jugadora diferencial”. Palabras que explican por qué su nombre domina la conversación antes del clásico.

Hora y dónde ver la final de la Supercopa femenina

Fecha: sábado 24 de enero de 2026

Hora: 1:00 p. m. (Colombia)

Estadio: Castalia (Castellón)

Árbitra: Eugenia Gil Soriano

TV: RTVE Play (Latinoamérica).

Además, los goles y mejores jugadas de Linda Caicedo podrán seguirse en vivo a través del Portal de Noticias RCN, para no perder detalle de una final que promete emociones de principio a fin.