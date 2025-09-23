🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 4 del Clásico RCN 2025, hoy martes 23 de septiembre: sígala en directo

El Clásico RCN Sistecrédito 2025 continúa recorriendo las carreteras del país y este martes 23 de septiembre vivirá una de sus jornadas más esperadas.

La cuarta etapa, con un perfil de alta montaña, pondrá a prueba a los ciclistas en un exigente trazado de 142,1 kilómetros entre La Dorada (Caldas) y Facatativá (Cundinamarca).

La competencia, que ya ha dejado emociones en Antioquia y Caldas, se traslada ahora a territorio cundinamarqués para enfrentar uno de los recorridos más complejos de esta edición. El lote deberá pasar por municipios históricos como Honda y Villeta, antes de coronar la meta en pleno corazón de la Sabana, en el Parque Principal de Facatativá.

Alejandro Osorio defiende el liderato

El antioqueño Alejandro “Pony” Osorio (Orgullo Paisa) llega como líder de la clasificación general, tras salvar el maillot amarillo en la tercera fracción pese a un pinchazo en los últimos kilómetros. El pedalista mostró carácter y resistencia, manteniéndose en el grupo de favoritos para sostener la punta.

La etapa anterior tuvo como protagonista a Wilmar Paredes (EPM Medellín), quien se quedó con la victoria en Puerto Salgar gracias a su potencia en los embalajes, consolidándose como uno de los corredores a seguir en esta edición.

El recorrido de este martes también contará con dos sprints intermedios, en Sasaima y en Brio Ingreso Albán, que seguramente seleccionarán al grupo de aspirantes al triunfo parcial.

Final de alta exigencia y dónde ver la transmisión

El plato fuerte de la etapa será el ascenso al Alto de la Tribuna, catalogado como fuera de categoría, que pondrá a prueba a los escaladores antes del descenso hacia la meta en Facatativá.

Los aficionados podrán seguir la transmisión en Antena 2, desde las 08:15 a.m., y en RCN Televisión y su canal de YouTube, a partir de las 11:00 a.m.

El Clásico RCN 2025 sigue creciendo en intensidad y promete un espectáculo vibrante en su cuarta etapa, con la montaña como juez principal.