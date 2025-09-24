🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 5 del Clásico RCN 2025, hoy miércoles 24 de septiembre: sígala en directo

El Clásico RCN 2025 continúa su camino y este miércoles 24 de septiembre se disputa la quinta etapa entre Funza e Ibagué, con un recorrido de 196 kilómetros catalogado como llano.

La jornada promete emociones, con terreno favorable para los embaladores, pero con trampas intermedias que podrían alterar los planes de los favoritos en la clasificación general.

La salida está programada desde las 8:00 a.m., y la etapa será transmitida por Canal RCN, su aplicación oficial, además del Canal de YouTube de Deportes RCN y Antena 2 en radio, lo que permitirá a los aficionados seguir minuto a minuto lo que ocurra en el pelotón.

Una etapa para velocistas y cazadores de fugas

Tras la exigente jornada de montaña que finalizó en Facatativá y cambió por completo la general, los corredores enfrentarán un terreno distinto, aunque no exento de dificultades.

Los embaladores tienen hoy su gran oportunidad, mientras que los cazadores de fugas intentarán sorprender antes de la llegada a Ibagué.

Los equipos Sistecrédito y Medellín-EPM parten con la responsabilidad de proteger a sus líderes, mientras que conjuntos como Nu Colombia buscarán arrebatar segundos en las metas volantes y bonificaciones.

Clasificación general del Clásico RCN 2025 tras la etapa 4

El panorama de la carrera muestra un dominio del equipo Sistecrédito, que ocupa el podio provisional con tres corredores entre los cinco primeros:

José Misael Urián (COL) – Sistecrédito – 13:25:31 Sebastián Castaño (COL) – Sistecrédito – a 0:09 Wilson Peña (COL) – Sistecrédito – a 0:16 Rodrigo Contreras (COL) – Nu Colombia – m.t. Óscar Sevilla (ESP) – Medellín-EPM – a 0:17.

Con esta tabla tan apretada, la quinta fracción podría ser clave para definir qué equipos marcan la pauta en la segunda mitad del Clásico RCN 2025.