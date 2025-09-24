CANAL RCN
Deportes Video

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 5 del Clásico RCN 2025, hoy miércoles 24 de septiembre: sígala en directo

Siga EN VIVO la etapa 5 del Clásico RCN 2025 este 24 de septiembre. El recorrido entre Funza e Ibagué de 196 km pondrá a prueba a velocistas y favoritos de la clasificación general.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
09:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Clásico RCN 2025 continúa su camino y este miércoles 24 de septiembre se disputa la quinta etapa entre Funza e Ibagué, con un recorrido de 196 kilómetros catalogado como llano.

Comenzó el Mundial de Ciclismo Ruanda 2025: estos son los colombianos que competirán
RELACIONADO

Comenzó el Mundial de Ciclismo Ruanda 2025: estos son los colombianos que competirán

La jornada promete emociones, con terreno favorable para los embaladores, pero con trampas intermedias que podrían alterar los planes de los favoritos en la clasificación general.

La salida está programada desde las 8:00 a.m., y la etapa será transmitida por Canal RCN, su aplicación oficial, además del Canal de YouTube de Deportes RCN y Antena 2 en radio, lo que permitirá a los aficionados seguir minuto a minuto lo que ocurra en el pelotón.

Una etapa para velocistas y cazadores de fugas

Tras la exigente jornada de montaña que finalizó en Facatativá y cambió por completo la general, los corredores enfrentarán un terreno distinto, aunque no exento de dificultades.

Bombazo en el ciclismo: Egan Bernal dejaría al Ineos y ya se sabe cuál sería su nuevo equipo
RELACIONADO

Bombazo en el ciclismo: Egan Bernal dejaría al Ineos y ya se sabe cuál sería su nuevo equipo

Los embaladores tienen hoy su gran oportunidad, mientras que los cazadores de fugas intentarán sorprender antes de la llegada a Ibagué.

Los equipos Sistecrédito y Medellín-EPM parten con la responsabilidad de proteger a sus líderes, mientras que conjuntos como Nu Colombia buscarán arrebatar segundos en las metas volantes y bonificaciones.

Clasificación general del Clásico RCN 2025 tras la etapa 4

El panorama de la carrera muestra un dominio del equipo Sistecrédito, que ocupa el podio provisional con tres corredores entre los cinco primeros:

Luto en el ciclismo colombiano tras la muerte de una figura de los años 80
RELACIONADO

Luto en el ciclismo colombiano tras la muerte de una figura de los años 80

  1. José Misael Urián (COL) – Sistecrédito – 13:25:31
  2. Sebastián Castaño (COL) – Sistecrédito – a 0:09
  3. Wilson Peña (COL) – Sistecrédito – a 0:16
  4. Rodrigo Contreras (COL) – Nu Colombia – m.t.
  5. Óscar Sevilla (ESP) – Medellín-EPM – a 0:17.

Con esta tabla tan apretada, la quinta fracción podría ser clave para definir qué equipos marcan la pauta en la segunda mitad del Clásico RCN 2025.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Independiente Santa Fe

Jorge Bava habría tomado decisión previo al partido ante Medellín: ¡Así lo confirman desde Paraguay!

James Rodríguez

¡Gigante! James Rodríguez volvió con gol y asistencia: el colombiano despertó a León

Mundial de fútbol

Carlos Antonio Vélez se pronunció contra la propuesta de un Mundial con 64 equipos

Otras Noticias

Inteligencia Artificial

Mujer ganó sorprendentemente la lotería gracias a ChatGPT: así pidió los números

Una mujer en Virginia ganó la lotería con números sugeridos por ChatGPT y sorprendió al donar los 150.000 dólares del premio a causas sociales. Conozca su historia.

Nicolás Petro

Fiscal Luz Adriana Camargo respondió a denuncias por presunta interferencia en caso Nicolás Petro

La fiscal del caso de Nicolás Petro denunció haber sido convocada de forma “intempestiva” por la Dirección Nacional de la Fiscalía.

Artistas

Revelaron video de Shakira y Beéle bailando juntos: encendieron las redes

Emmanuel Macron

VIDEO I Emmanuel Macron quedó atrapado en una caravana de Donald Trump y tiene que llamarlo

Salud mental

Las señales que indican que debe consultar a un experto por problemas de sueño