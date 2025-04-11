CANAL RCN
Deportes Video

¡Colombia le empata a Alemania! La 'tricolor' iguala 1-1 en el Mundial Sub-17: vea la anotación

La Selección Colombia empata parcialmente 1-1 a Alemania en el Mundial Sub-17. Vea el gol de la 'tricolor'.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
11:08 a. m.
La Selección Colombia empata parcialmente 1-1 frente a Alemania en el Mundial Sub-17 que se desarrolla en Catar, un resultado que refleja la entrega y el carácter del equipo juvenil dirigido por Fredy Hurtado.

En un partido lleno de intensidad y momentos de alta tensión, la ‘tricolor’ logró equilibrar el marcador tras ir abajo desde los primeros segundos del compromiso.

Selección Colombia debuta en el Mundial Sub-17 contra Alemania

El debut mundialista, disputado en el estadio Aspire Zone de Doha, puso a prueba el temple de una generación que busca consolidarse como la nueva cara del fútbol colombiano.

Pese al gol tempranero de los europeos, el conjunto cafetero no se rindió y encontró el empate al minuto 56, despertando el entusiasmo de los hinchas que siguen el torneo desde casa.

El gol llegó a través de Juan José Cataño, quien marcó el empate de la Selección Colombia vs. Alemania. El mediocampista capturó un rebote en el borde del área y no dudó en rematar de primera para establecer el 1-1 e igualar el partido.

Colombia vs. Alemania disputan el Mundial Sub-17 en Catar

Alemania sorprendió desde el pitazo inicial con una jugada veloz que terminó en el 1-0 parcial.

Sin embargo, Colombia ajustó sus líneas y comenzó a dominar la posesión del balón. Los dirigidos por Hurtado apelaron a la velocidad por las bandas y al juego colectivo para abrir espacios en la defensa germana.

El premio llegó en la segunda mitad con un gol que devolvió la esperanza al equipo sudamericano, que no bajó los brazos pese al difícil arranque.

El tanto colombiano fue celebrado con euforia tanto en el estadio como en las gradas virtuales, donde miles de seguidores alientan al combinado nacional a través de las transmisiones del Canal RCN y su canal oficial en YouTube de Deportes RCN.

