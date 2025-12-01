Colombia vs. Francia, dieciseisavos del Mundial sub-17: fecha, hora y canal para ver

La Selección Colombia Sub-17 ya conoce su rival en los dieciseisavos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Catar. El equipo dirigido por Fredy Hurtado, que tuvo una destacada fase de grupos, deberá enfrentarse a Francia, una de las potencias europeas que también busca su paso a los octavos de final.

El compromiso se disputará este viernes 14 de noviembre a partir de las 8:30 a.m. (hora colombiana) y será transmitido por Canal RCN, además de estar disponible en la aplicación oficial y el canal de YouTube de Deportes RCN.

El conjunto nacional ha mostrado una evolución interesante a lo largo del certamen, con un estilo de juego basado en la posesión, la presión alta y el aprovechamiento de los espacios en velocidad. Fredy Hurtado ha logrado consolidar un grupo que combina talento individual con disciplina táctica, donde figuras como el delantero centro y el creativo del mediocampo han sido determinantes para el buen rendimiento del combinado colombiano.

Un reto de alto nivel frente a una potencia europea

El duelo ante Francia será, sin duda, una prueba de fuego para la ‘Tricolor’. El conjunto galo cuenta con una de las canteras más sólidas del mundo, respaldada por su excelente estructura de formación, y llega con una nómina cargada de jugadores que ya han tenido minutos en clubes de primera división. Sin embargo, Colombia confía en su dinámica y en la fortaleza colectiva que la ha caracterizado desde el inicio del torneo.

Fredy Hurtado ha insistido en la importancia de mantener la concentración y la intensidad durante los 90 minutos, evitando errores en salida y aprovechando cada oportunidad en el frente de ataque. El equipo ha demostrado que tiene las herramientas para competir de igual a igual ante cualquier rival, y este compromiso representa la posibilidad de seguir escribiendo una nueva página en la historia del fútbol juvenil colombiano.

RELACIONADO Escucharon a James Rodríguez revelar su próximo destino antes del Mundial 2026

Sueño de octavos y un país expectante

La ilusión en Colombia es enorme. Clasificar a los octavos de final sería un paso importante para una generación que busca consolidarse en el panorama internacional. El talento, la disciplina y el trabajo colectivo han sido las claves de esta selección, que ha logrado conectar con la afición por su entrega y su estilo valiente.

Con el respaldo de millones de colombianos desde casa, la Sub-17 saldrá al campo decidida a dar el golpe ante un rival poderoso. Más allá del resultado, este partido representa una oportunidad invaluable de crecimiento y aprendizaje para el futuro del fútbol nacional. La cita está marcada: viernes 14 de noviembre, 8:30 a.m., por Canal RCN y Deportes RCN, cuando el país entero volverá a soñar con su selección juvenil.