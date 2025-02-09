CANAL RCN
Deportes

Prepare el bolsillo: así afecta la reforma tributaria a los hinchas del FPC

La reforma tributaria radicada por el Gobierno Nacional impactaría altamente el bolsillo de los hinchas del fútbol colombiano.

Hinchas
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
10:23 a. m.
El Gobierno Nacional radicó este lunes en el Congreso de la República el proyecto de Ley de Financiamiento, conocido popularmente como reforma tributaria, una propuesta que promete generar intensos debates. De ser aprobada, esta iniciativa busca incrementar el recaudo fiscal, pero también podría afectar directamente el bolsillo de millones de colombianos.

Uno de los puntos más controvertidos es el aumento del IVA en diversos sectores, incluidos los espectáculos públicos. Esto ha encendido las alarmas entre los aficionados al fútbol, pues la propuesta contempla que las boletas para eventos como el fútbol profesional colombiano que superen los $500.000 estarían gravadas con un IVA del 19%, lo que elevaría considerablemente su precio.

Hinchas preocupados por un mayor costo para ver a sus equipos

El fútbol es un fenómeno cultural y social en Colombia, y para muchos hinchas, asistir al estadio es una tradición inquebrantable. Sin embargo, el nuevo tributo pondría a prueba la fidelidad de la afición, especialmente en partidos de alta demanda, clásicos regionales o finales, donde los precios de las entradas suelen elevarse.

Con esta medida, los clubes podrían enfrentar una disminución en la venta de boletas costosas, afectando sus ingresos en momentos clave de la temporada. Además, los hinchas que regularmente asisten a compromisos de alto nivel tendrían que asumir un costo adicional significativo, lo que podría desalentar su asistencia y trasladar parte de la pasión futbolera a las pantallas de televisión.

Un debate que apenas comienza

Expertos en economía advierten que este tipo de impuestos podrían impactar negativamente la reactivación económica y el consumo en sectores como el entretenimiento. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de fortalecer las finanzas públicas, las críticas apuntan a que el esfuerzo recae nuevamente sobre los ciudadanos.

La discusión en el Congreso será intensa. En juego no solo está la estabilidad fiscal del país, sino también el acceso de los aficionados al deporte más popular de Colombia, que podría pasar a ser un lujo para algunos bolsillos si la reforma tributaria es aprobada tal como fue presentada.

