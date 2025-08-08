Concierto en memoria de Sergio Blanco se realizará cerca de El Campín donde jugará Millonarios

Una vez más, el ambiente en la capital colombiana se carga de tensión. A raíz de la reciente y trágica muerte de un hincha de Santa Fe en los disturbios del Movistar Arena, sus amigos del fútbol y del movimiento antifascista convocaron a una fiesta solidaria.

Sin embargo, el evento coincide con un partido de Millonarios en el estadio El Campín, a escasa distancia del punto de encuentro de los hinchas de Santa Fe.

La cercanía de ambos escenarios y la reciente escalada de violencia entre las hinchadas ha desatado una profunda preocupación de seguridad en Bogotá en esta noche del 8 de agosto.

Organizaron una fiesta pro fondos por Sergio Blanco

Amigos de Sergio Blanco del movimiento antifascista e hinchas de Santa Fe realizarán una fiesta en apoyo a la familia de la víctima mortal del pasado altercado, que se llevará a cabo en un bar en el sector de Chapinero.

Este acto de solidaridad, que busca recolectar fondos para los gastos funerarios, se desarrollará a pocas cuadras de donde miles de aficionados de Millonarios se concentrarán para ver el partido de su equipo contra el Deportivo Cali por la Liga BetPlay.

Ambiente de violencia se vive en Bogotá por barras de Santa Fe y Millonarios

El estadio El Campín será el epicentro de la actividad deportiva, donde el equipo local jugará a las 7:30 p.m. Se espera que una gran cantidad de hinchas de Millonarios permanezcan en los alrededores del estadio y en las zonas aledañas una vez finalizado el encuentro.

Al mismo tiempo, hinchas de Santa Fe se reunirán en un bar cercano para el evento benéfico. Esta desafortunada coincidencia ha puesto en alerta a ambas barras, quienes saben que se puede volver a repetir los lamentables hechos que llevaron a la cancelación del concierto de la banda Damas Gratis.

Por el momento, se espera que los llamados a la calma surtan efecto y que ambos eventos transcurran sin mayores incidentes, pero la ciudad se mantiene en vilo ante el potencial riesgo de un nuevo desorden público.