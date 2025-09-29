CANAL RCN
Jorman Campuzano acabó con la polémica y habló de sus fotos vistiendo la camiseta de Millonarios

Jorman Campuzano le marcó un tanto a Millonarios y aprovechó para hablar sobre sus fotos vistiendo la camiseta albiazul.

septiembre 29 de 2025
12:14 p. m.
El mediocampista de Atlético Nacional, Jorman Campuzano, se convirtió en protagonista no solo por su rendimiento en el superclásico del fútbol colombiano, sino también por una serie de fotografías que circularon en redes sociales y que lo muestran cuando era niño vistiendo la camiseta de Millonarios.

Las imágenes despertaron debate entre hinchas de ambos equipos, quienes cuestionaban si el jugador era realmente seguidor del cuadro embajador, el histórico rival del club verdolaga.

Campuzano, pieza clave en el mediocampo del equipo dirigido por Diego Arias, aprovechó el triunfo 2-0 frente a Millonarios para hablar del tema y dejar claras sus emociones y su identidad futbolística.

“Son cosas de niños”, la respuesta del mediocampista
En declaraciones posteriores al encuentro, Campuzano fue sincero y zanjó cualquier duda sobre su presente: “Sí, se acabó la pequeña mentira”, respondió entre risas al ser consultado sobre si su gol a Millonarios confirmaba su sentimiento por Atlético Nacional. “Son cosas de niños y uno de niño no piensa. Me crié en Bogotá, pero nada, le debo mucho a este club”, explicó el volante.

Sus palabras calmaron el revuelo generado en redes y reafirmaron el compromiso del jugador con la institución antioqueña. Campuzano fue determinante en la mitad del campo, imponiendo orden y equilibrio en la victoria que cortó la larga racha sin triunfos de Nacional en el Atanasio Girardot frente a su máximo rival.

Agradecido con sus raíces futbolísticas

El mediocampista también aprovechó para expresar su gratitud con Deportivo Pereira, club que le abrió las puertas al fútbol profesional. “Siempre lo he dicho, soy muy agradecido con Deportivo Pereira porque sin Pereira no hubiera llegado a ser jugador profesional, fue el que me vio cuando ya se estaba cumpliendo mi edad de 18 años. Entonces, a Pereira siempre le deseo lo mejor y a Atlético Nacional le debo muchísimo, pero muchísimo”, señaló.

Con estas declaraciones, Campuzano no solo cerró la polémica, sino que ratificó su identificación con Nacional y su compromiso de seguir siendo referente del equipo. La hinchada verdolaga celebró tanto el gol como sus palabras, que fortalecen el vínculo del jugador con el club en un momento crucial de la temporada.

