"Álvaro González quería hacer un acta para que no denunciara los abusos sexuales de Ruiz y Machado"

Óscar Julián Ruíz e Ímer Machado están siendo investigados por abuso sexual a otros colegas, denuncia que fue interpuesta en el 2019 por el árbitro colombiano Harold Perilla y la cual aunque fue archivada en su momento por la Fiscalía, el denunciante logró volver a reabrir el caso y por esa razón, el máximo ente del fútbol mundial mediante su Comité de Ética se encuentra investigándolos.

Harold Perilla en entrevista con NoticiasRCN.com, se refirió a las razones de reabrir la denuncia y lo que espera que pase con el caso de abuso sexual contra Óscar Julián Ruiz e Ímer Machado.

"Vamos a poner en evidencia a los dos fiscales que no hicieron su labor. Vamos a exigir fiscales que nos den garantías y que se lleve el proceso en buen término aquí en Colombia, pero sabemos que a nivel internacional, la Fifa puede sancionarlos y vetarlos del régimen del fútbol.

Sabemos que ellos trabajan en la Fifa, pero también trabajan en Conmebol y pues la idea es vetarlos y que no vuelva a trabajar en el fútbol colombiano por ahora.

En la parte penal, buscamos fiscales que den garantías y ellos puedan pagar como así lo diga la justicia"

Además, en otras declaraciones, Harold Perilla reveló como por parte de Álvaro González, actual vicepresidente de la Federación Colombia de Fútbol (FCF), intentaron buscar un arreglo para que este no denunciara los actos cometidos por sus dos colegas.

"Solo en el 2019 me llamó Álvaro González, venía angustiado, venía de China, Japón o algo así me dijo en la llamada. Él quería citarme antes de que yo colocara la denuncia, que quería solucionar el tema internamente.

Él quería hacer un acta en donde yo regresaba a mi puesto como árbitro profesional y pues que yo manejara eso bajo perfil, pero obviamente yo no lo hice, le colgué el teléfono y el día siguiente hice la denuncia en la Fiscalía, porque un caso de esos no se puede arreglar con un acta"

En contexto: La Fifa investiga a Óscar Julián Ruiz e Ímer Machado por abuso sexual a otros árbitros

En otras declaraciones, el árbitro contestó sobre si ha recibido llamadas por parte del entorno de los denunciados y además justificó su ausencia en las citas de conciliación que Ímer Machado y la FCF le pidieron.

"Ellos simplemente me pusieron una contrademanda por un injuria y calumnia, y pues estoy esperando que la fiscalía de respuesta, pero ninguna denuncia ha avanzado.

Nicolás Gallo, Óscar Julián Ruiz e Ímer Machado me denunciaron por injuria y calumnia. En el caso de Machado me hicieron tres citaciones y no quise asistir, porque obviamente cuando la persona que es demandada no asiste, pierde esa primera instancia de conciliación e inmediatamente se abre la investigación, por tal motivo no asistí a ninguna para que se abriera la investigación.

No entiendo hasta tres citas para insistir en una conciliación. Ímer sabe los pecados que tiene y sabe que tengo un material probatorio, y seguramente quería llegar a una conciliación, caso que no va a pasar"

Por último, sobre el tiempo que se demore la causa en tener una respuesta final, Harold Perilla fue contundente:

La investigación ya está realizada. No está concluida porque van a llegar más personas, están videos, audios y declaraciones

Lea aquí otra parte de la entrevista: Polémica en el arbitraje colombiano: "Machado me tocaba los testículos y la cola"