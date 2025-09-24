CANAL RCN
Deportes

Increíble: Once Caldas fue eliminado de la Sudamericana en el Palogrande

Once Caldas fue eliminado por Independiente del Valle en una emocionante tanda de penales.

Once
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
09:44 p. m.
El fútbol continental vivió una noche de emociones en Manizales. Independiente del Valle de Ecuador se clasificó este miércoles a las semifinales de la Copa Sudamericana después de vencer 5-4 en la tanda de penales al Once Caldas. El conjunto dirigido por el estratega Martín Anselmi logró igualar el marcador global gracias a un doblete de Michael Hoyos, que silenció el estadio Palogrande y forzó la definición desde los doce pasos.

El ‘Matagigantes’, que había caído 2-0 en el partido de ida en Quito, mostró carácter y determinación para revertir la serie en territorio colombiano. Michael Hoyos abrió el marcador en el primer tiempo y repitió en la segunda mitad, llevando el partido a una tensión máxima que mantuvo en vilo a los más de 30.000 aficionados que acompañaron al Once Caldas.

Una tanda de penales para el infarto

En la definición, Independiente del Valle fue más efectivo. Convirtió cinco de sus seis cobros, mostrando temple en los momentos decisivos. Once Caldas, por su parte, falló uno de sus tiros y terminó viendo cómo se escapaba el sueño de llegar a una semifinal internacional después de varios años. La frustración en los jugadores y en la hinchada fue evidente, pues el equipo de Manizales había hecho el esfuerzo por forzar la serie hasta el límite.

El arquero ecuatoriano Moisés Ramírez se convirtió en héroe al atajar uno de los lanzamientos, mientras que el último cobro convertido por el cuadro visitante desató la euforia en el banquillo y en los hinchas que acompañaron al club en Colombia.

Atlético Mineiro, el próximo obstáculo

Con esta clasificación, Independiente del Valle mantiene viva su reputación como uno de los clubes más competitivos del continente en los últimos años. En semifinales se enfrentará a Atlético Mineiro, que más temprano eliminó a Bolívar de La Paz. Será un reto de alta exigencia para el conjunto ecuatoriano, que buscará seguir haciendo historia y soñar con un nuevo título internacional.

