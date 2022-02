Ya se conocen los tres equipos invitados que estarán en el Giro de Italia para el 2022

Cada vez falta menos para el inicio de la primera de las tres grandes del ciclismo. El Giro de Italia dio a conocer los tres equipos invitados que estarán en la edición 105 de esta vuelta, para así completar los 22 equipos que buscarán el título en de la primera vuelta grande del 2022, que se disputará desde el 6 al 29 de mayo.

El primer equipo en ser invitado el Alpecin-Fenix, quien logró como el mejor equipo UCI ProTeam 2021. Además, otro de los equipos que fue invitado, pero declinó su invitación es el equipo del colombiano Nairo Quintana, Arkea Sam sic, dejando su lugar para otro equipo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la organización de la carrera rosa se decantó por los tres equipos italianos, Eolo Kometa, de la Fundación Alberto Contador, Bardiani y Drone Hopper - Androni Giocattoli.

Luego de darse a conocer la no participación del Arkea Sam sic, el colombiano Nairo Quintana se mostró muy triste por no poder estar en esta competencia donde ya fue campeón en el 2014.

“Me dio tristeza porque es una carrera que ya gané, además que había etapas que se acoplaban a mi estilo”, afirmó el colombiano.

De igual forma el boyacense explico las razones por las cuales su equipo no estará en el Giro de Italia y aseguro que los objetivos serán el Tour de Francia y la Vuelta España.

“Paralelamente, al Giro de Italia hay varias carreras en las que el equipo va a buscar conseguir victorias y de esa manera sumar más puntos en la clasificación UCI, de cara al próximo año, Además, debemos concentrarnos en el Tour de Francia”, finalizo el colombiano.

