Alexander Mejía estalló sobre la actualidad del FPC: “hoy somos una burla”

Las críticas no dejan de llover para el fútbol colombiano y lo vivido el pasado sábado 7 de mayo, en el juego entre Jaguares vs. Independiente Medellín, donde el equipo antioqueño no se presentó al estadio Jaraguay de Montería, por la alteración de orden público, que se han presentado durante los últimos días en el departamento de Córdoba.

Luego de darse a conocer la decisión del DIM, se esperaba que la Dimayor aplazara el juego, acción que nunca llegó y, en cambio, se confirmó el partido, por lo que hizo que despertara varias polémicas dentro de todos los involucrados en el fútbol colombiano, además de las millones de críticas que se han presentado por las imágenes presentadas en el estadio Jaraguay de Montería, demostrando que el balompie nacioanl no hay unión.

Uno de los jugadores que mostró su punto de vista por lo sucedido, fue Alexander Mejía, capitán de Atlético Nacional, quien mostró vergüenza por lo sucedido el último fin de semana, asegurando que el FPC cada vez más está más devaluado.

“Se podía evitar. Hoy somos una burla a nivel internacional. Hoy demostramos que no hay unión. Si no hay unión, es muy difícil que caminemos juntos y que el fútbol colombiano siga creciendo. Bajamos un renglón demasiado grande. La verdad es difícil”, aseguró el volante antioqueño, en conversaciones con ‘F Show’ del canal ESPN.

Además, mando un mensaje para todos tus compañeros, ya que, durante los últimos meses, Colombia es protagonista en el fútbol mundial, por las diferentes polémicas que le han dado la vuelta al mundo.

“Deberíamos unirnos para que esto no vuelvo a pasar, porque quedamos la burla a nivel mundial”, finalizó el volante antioqueño.

Mejía y el momento que vive en Atlético Nacional

El volante antioqueño aprovechó la oportunidad para hablar sobre la actualidad de Atlético Nacional, teniendo en cuenta las críticas que se han presentado en los últimos partidos, ya que no ha logrado sumar los puntos necesarios.

“Estos últimos juegos no son un bajón para Nacional. Aceptamos las críticas, pero veo un equipo fuerte”, aseguró el volante.

Por último, afirmó que está preparado para jugar los cuadrangulares finales, donde el equipo antioqueño buscará pelear el título.

“Todos queremos jugar, hoy no actuamos continuamente, llegará el momento. Lo importante es estar bien preparado, estar tranquilo y darle fuerza al que está jugando”, finalizó el volante nacido en Barranquilla.