¿Qué le dijo Morelos a Soto? El arquero de América de Cali se pronunció

La escena que hoy genera debate en el balompié colombiano ocurrió en el Atanasio Girardot y quedó atrapada en varias cámaras. Alfredo Morelos le cantó el gol a Jorge Soto en medio de la celebración del tanto con el que Atlético Nacional tomó ventaja sobre América de Cali en el inicio de los cuadrangulares.

Lo que parecía una reacción emocional más terminó convertido en uno de los momentos más comentados de la jornada tras conocerse las palabras exactas que el delantero dedicó al guardameta.

El episodio se produjo luego de la anotación con la que el equipo antioqueño abrió el marcador. Mientras los jugadores celebraban, Alfredo Morelos se acercó de manera directa al arquero escarlata, que seguía en el piso luego de la jugada, y le habló con evidente euforia por la acción recién ocurrida.

Jorge Soto, arquero de América contó lo que le dijo Alfredo Morelos

Después del partido, Jorge Soto decidió aclarar lo sucedido. En conversación con Revista Semana, el portero confirmó que el delantero de Nacional sí se dirigió a él y que su comentario estuvo relacionado con el manejo del tiempo del América durante el encuentro.

“Sigue quemando tiempo”, relató Soto, una frase que coincidió con la expresión corporal de Alfredo Morelos.

Para el arquero, más allá del tono explosivo propio de la competencia, se trató de un cruce verbal frecuente en partidos con tanta rivalidad.

Sin embargo, la revelación reactivó el debate sobre la conducta del atacante, quien en semanas recientes ya había sido atacado por un periodista en zona mixta.

¿Habrá sanción por el episodio en el que Morelos le cantó el gol a Jorge Soto?

Aunque no existe un reporte oficial por parte de Dimayor, en redes se multiplicaron los comentarios que piden una revisión disciplinaria.

Algunos aficionados consideran que la acción podría interpretarse como provocación, mientras otros defienden el gesto como una expresión emocional del juego.

Por ahora, el hecho queda registrado como uno de los momentos más polémicos de la fecha, en un arranque de cuadrangulares marcado por la intensidad típica de los clásicos.