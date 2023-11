Figura de Atlético Nacional habría atropellado dos motociclistas en presunto estado de embriaguez

En las horas de la madrugada del pasado lunes 6 de noviembre, se reportó un accidente automovilístico en las cercanía del sector Zona E, de Rionegro. El arquero de Atlético Nacional, Harlen 'Chipi Chipi' Castillo, arrolló a dos motociclistas en aparente estado de embriaguez. Los lesionados fueron trasladados a un centro médico, donde fueron atendidos.

Castillo, quien el pasado miércoles fue la gran figura en la final de ida de la Copa BetPlay 2023 entre 'verdolagas' y Millonarios, era el conductor de la camioneta que colisionó con los motorizados. Recordemos que en dicho compromiso, el ex guardavallas del Deportivo Pereira le atajó un penalti a Leonardo Castro.

¿Qué dijeron las autoridades del accidente de Harlen Castillo?

“El pasado 6 de noviembre de la presente anualidad, entre las 4:30 y 5:00 a.m., se presenta un accidente de tránsito en el sector conocido como Zona E, que es una vía que nos comunica directamente al aeropuerto José María Córdova. En este accidente de tránsito se vio involucrada una camioneta conducida por el deportista arquero del Atlético Nacional Harlen Castillo que colisiona con una motocicleta que iba con su respectivo conductor y su acompañante, donde resultan con lesiones estos dos ocupantes”, señaló Duberney Jaramillo, subsecretario de Movilidad de Rionegro, en una conversación con el 'Diario Oriente'.

¿Qué pasó después del choque en el que estuvo involucrado Harlen Castillo?

El diario citado anteriormente habló con la esposa de uno de los motociclistas y señaló que hubo una conciliación, la cual no habría llegado a buen puerto. "Apareció un conciliador y nos ofreció 6 millones de pesos, pero la moto está valorada en $15 millones. Con esa cantidad no podemos repararla. Sin la moto, mi esposo no puede realizar las labores que solía hacer. Somos independientes y esto nos afecta enormemente, además, tenemos una bebé de dos meses", señaló.

El medio también pudo conocer que los familiares de las víctimas están esperando una indemnización por parte del arquero de Atlético Nacional.