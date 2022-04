Jersson González se fue con una 'espinita' del América de Cali: "No soy rencoroso"

Jersson González, histórico del América de Cali, tomó un nuevo rumbo y dejó al club de sus amores para tener su primera experiencia oficial como director técnico, a pesar de que en su momento dirigió al plantel profesional del conjunto ‘Escarlata’ cuando el equipo se quedó sin entrenador.

Por esa razón, con su arribo al Llaneros FC, el técnico se refirió a su salida del América de Cali, en declaraciones a Caracol Radio.

"Era el momento justo para irme para otra institución, más viendo el proyecto tan bonito que quiere hacer el presidente Juan Carlos (Trujillo), me llenó mucho, me dio mucha alegría de empezar de cero como siempre me ha gustado, no de interino sino de encargado. Esperamos con resultados tratar de seguir en esto que a mí me gusta que es la dirección técnica del fútbol"

Sobre su arribo a Llaneros FC, equipo que fue más protagonista por un escándalo junto al Unión Magdalena, que con el tema futbolístico, el exjugador se mostró motivado.

"Quiero ver primero lo que tengo acá, así mismo ver las falencias y ver lo que hace falta para poder desde junio empezar de ceros como siempre me ha gustado y hacer lo posible para ya en diciembre lograr el ascenso. Jugadores que ya conocen mi metodología de trabajo, quisiera buscar a esos jugadores"

Jersson González y su paso por el América de Cali como entrenador

Además. el exjugador habló sobre su etapa como entrenador de las divisiones inferiores del club ‘Escarlata’.

"Esa camada de jugadores nacidos en el año 99, 2000, fueron la camada de jugadores que salieron y estuvieron en el América, fueron 27 jugadores que salieron y pusimos a debutar en el América, pero no todos están en el América, hay jugadores en otros equipos, todos me han llamado y me han felicitado, a los que yo he visto que pueden llenar ese cupo y me pueden aportar se los he dicho y todos me han dicho que sí"

Jersson Gónzalez y su ‘espinita’ de no dirigir al América de Cali

A pesar de dirigirlo en un par de ocasiones, el exjugador aseguró que se va con la ‘espinita’ de no haber sido el director técnico del cuadro ‘Escarlata’.

"Para nada, yo hice las cosas bien, siempre que me necesitaron estuve. Estuve en la Sub-17, la Sub-20, en el equipo femenino, en el equipo profesional cuando me necesitaron, entonces no me voy con esa espinita, no soy rencoroso, como todo ser humano hubiera querido esa oportunidad, pero no me voy enojado, me voy tranquilo"

Por último, sobre lo que será su etapa en Llaneros FC, González se mostró motivado y agradecido por la oportunidad.

"Los tiempos de Dios son perfectos y este tiempo era el que yo necesitaba, estas ganas que tenía de dirigir en el momento justo Dios me las dio. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Estoy feliz, estoy muy contento, esperar a ver, comenzar con esto que es el ascenso y que podamos ascender. Esto que me está pasando es mi mamita que está hablando allá con Dios y me dio esta gran oportunidad y la voy a aprovechar"

